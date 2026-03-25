Билеты от 57 евро: LOT дарит скидки на рейсы из Польши

Пассажиры путешествуют самолетами LOT. Фото: lot.com

Популярная польская авиакомпания LOT порадовала пассажиров новыми скидками. Пассажиры получили возможность приобрести билеты по выгодным ценам в Европу и США. Однако стоит поспешить, ведь распродажа действует всего один день.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Однодневная распродажа от LOT

Воспользоваться предложением авиаперевозчика можно только 25 марта 2026 года до 23:59. Период вылетов зависит от направления. В частности, в большинство стран Европы доступны даты с 31 марта по 31 августа 2026 года. Для полетов в Сан-Франциско акция распространяется на рейсы с 20 мая по 22 октября 2026 года.

Акция действует только на индивидуальные бронирования на рейсы эконом-класса, которые выполняет непосредственно компания LOT. В стоимость билета входит ручная кладь. Воспользоваться предложением можно на сайте авиакомпании или в приложении LOT.

Доступные акционные рейсы:

Варшава (Польша) — Острава (Чехия) от 57 евро;

Варшава — Болонья (Италия) от 83 евро;

Познань (Польша) — Копенгаген (Дания) от 143 евро;

Варшава — Сан-Франциско (США) от 695 евро.

Частые вопросы

Как сумку украинцы без доплат могут взять на борт LOT?

Пассажиры могут без всяких доплат взять на борт небольшую сумку, которая поместится на верхнюю полку в салоне или под сиденьем впереди.

Размер ручной клади не должен превышать 55 см в высоту, 40 см в ширину и 23 см в глубину. Допускается общая сумма размеров не более 118 см.

Когда украинцам нужно зарегистрироваться на рейс LOT?

Онлайн-регистрация на рейс LOT открывается за 36 часов до запланированного вылета и завершается за 120 минут. Она является бесплатной для всех пассажиров.

Ее можно пройти и онлайн и оффлайн в аэропорту. Однако если вы хотите выбрать удобные места в салоне, сдать багаж — лучше зарегистрироваться онлайн.