Головна Транспорт Квитки від 57 євро: LOT дарує знижки на рейси з Польщі

Дата публікації: 25 березня 2026 14:36
Пасажири мандрують літакаками LOT. Фото: lot.com

Популярна польська авіакомпанія LOT порадувала пасажирів новими знижками. Пасажири отримали можливість придбати квитки за вигідними цінами до Європи та США. Проте варто поспішити, адже розпродаж діє всього один день.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Читайте також:

Одноденний розпродаж від LOT

Скористатись пропозицією авіаперевізника можна лише 25 березня 2026 року до 23:59. Період вильотів залежить від напрямку. Зокрема, до більшості країн Європи доступні дати з 31 березня до 31 серпня 2026 року. Для польотів до Сан-Франциско акція поширюється на рейси з 20 травня до 22 жовтня 2026 року.

Акція діє лише на індивідуальні бронювання на рейси економкласу, які виконує безпосередньо компанія LOT. У вартість квитку входить ручна поклажа. Скористатись пропозицією можна на сайті авіакомпанії чи в додатку LOT.

Доступні акційні рейси:

  • Варшава (Польща) — Острава (Чехія) від 57 євро;
  • Варшава — Болонья (Італія) від 83 євро;
  • Познань (Польща)— Копенгаген (Данія) від 143 євро;
  • Варшава — Сан-Франциско (США) від 695 євро.

Часті питання

Як сумку українці без доплат можуть взяти на борт LOT?

Пасажири можуть без жодних доплат взяти на борт невелику сумку, яка вміститься на верхню полицю в салоні або під сидінням попереду.

Розмір ручної поклажі не повинен перевищувати 55 см у висоту, 40 см у ширину та 23 см у глибину. Допускається загальна сума розмірів не більше ніж 118 см.

Коли українцям потрібно зареєструватися на рейс LOT?

Онлайн-реєстрація на рейс LOT відкривається за 36 годин до запланованого вильоту і завершується за 120 хвилин. Вона є безкоштовною для всіх пасажирів.

Її можна пройти і онлайн і оффлайн в аеропорту. Проте якщо ви хочете обрати зручні місця в салоні, здати багаж — краще зареєструватися онлайн.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
