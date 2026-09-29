Распродажа Ryanair 29 сентября: доступные направления и цены на билеты

Самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Ирландский лоукостер Ryanair порадовал пассажиров новой распродажей. Компания запустила акцию на рейсы в октябре, ноябре и декабре. У пассажиров появилась возможность выгодно посетить Испанию, Норвегию, Италию и другие страны буквально "за копейки".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

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Осенне-зимняя распродажа Ryanair

Распродажа будет действовать только до конца суток 30 сентября, поэтому пассажирам стоит поторопиться. Предложение распространяется на авиарейсы с 1 октября по 17 декабря 2026 года.

Часть доступных рейсов из ближайших к Украине аэропортов в одну сторону:

Братислава – Салоники (Греция) — от 15 евро;

Будапешт – Мальта — от 14 евро;

Бухарест – Венеция (Италия) — от 21 евро;

Прага – Задар (Хорватия) — от 21 евро;

Краков – Осло (Норвегия) — от 20 евро;

Варшава (WMI) – Барселона (Испания) — от 28 евро;

Варшава (WAW) – Неаполь (Италия) — от 36 евро.

Билеты на самые популярные направления раскупаются "как горячие пирожки".

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В акционную цену билета входит только перелет и минимальная ручная кладь. Пассажир без доплаты может взять с собой сумку или чемодан размером до 40х25х20 см. Ограничений по весу не предусмотрено.

За превышение этих параметров пассажиру придется доплатить в аэропорту кругленькую сумму и сдать свои вещи в багажное отделение.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair расширил расписание рейсов из одного из самых загруженных городов Великобритании. Лоукостер добавил сразу 6 новых маршрутов из аэропорта Ливерпуля. Уже этой зимой компания будет выполнять дополнительные рейсы в популярные города Европы.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair может оштрафовать пассажира на сумму 55 евро. Пассажирам необходимо своевременно зарегистрироваться онлайн. В зависимости от того, бронировал ли путешественник места сразу после покупки билетов, предоставляется разное время для подтверждения своего рейса.