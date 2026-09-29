Розпродаж Ryanair 29 вересня: доступні напрямки та ціни на квитки

Літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Ірландський лоукостер Ryanair порадував пасажирів новим розпродажем. Компанія запустила акцію на рейси на жовтень, листопад та грудень. У пасажирів з'явилась можливість вигідно відвідати Іспанію, Норвегію, Італію та інші країни буквально "за копійки".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

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Осінньо-зимовий розпродаж Ryanair

Розпродаж буде діяти лише до кінця доби 30 вересня, тому пасажирам варто поспішити. Пропозиція поширюється на авіарейси з 1 жовтня по 17 грудня 2026 року.

Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів в один бік:

Братислава – Салоніки (Греція) — від 15 євро;

Будапешт – Мальта — від 14 євро;

Бухарест – Венеція (Італія) — від 21 євро;

Прага – Задар (Хорватія) — від 21 євро;

Краків – Осло (Норвегія) — від 20 євро;

Варшава (WMI) – Барселона (Іспанія) — від 28 євро;

Варшава (WAW) – Неаполь (Італія) — від 36 євро.

Квитки на найбільш популярні напрямки розлітаються "як гарячі пиріжки".

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У акційну ціну квитка входить лише переліт та мінімальна ручна поклажа. Пасажир без доплат може взяти із собою сумку чи валізу розмірами до 40х25х20 см. Обмежень за вагою не передбачено.

За перевищення цих параметрів пасажиру доведеться доплатити в аеропорту кругленьку суму та здати свої речі у багажне відділення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair розширив графік польотів з одного з найзавантаженіших міст Великої Британії. Лоукостер додав одразу 6 нових маршрутів з аеропорту Ліверпуля. Вже цієї зими компанія здійснюватиме додаткові рейси до популярних міст Європи.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair може оштрафувати пасажира стягненням у розмірі 55 євро. Пасажирам треба вчасно зареєструватися онлайн. Залежно від того, чи бронював мандрівник місця одразу після купівлі квитків, надається різний час, підтвердити свій політ.