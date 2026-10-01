Распродажа «Автолюкс» 1 октября: удобные направления и цены на билеты

Автобус Автолюкс. Фото: Автолюкс/Facebook

Украинский перевозчик Автолюкс объявил о новой акции на поездки на автобусе. Выгодное предложение действует на нескольких маршрутах внутри страны и за границу. Благодаря скидкам можно выгодно провести осенний отпуск или навестить родных.

Об этом компания сообщила в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Как сэкономить на поездках в Смилу и Катовице

Перевозчик подарил пассажирам новые скидки. Путешественники могут приобрести билеты из Киева в Смилу по цене чашки кофе — 100 грн. Кроме того, из Львова в польский город Катовице можно добраться всего за 1200 грн.

Однако стоит учесть, что выгодное предложение будет действовать только 1 день — до конца суток 1 октября. Оно распространяется на рейсы с 5 по 18 октября 2026 года. Акционные билеты доступны только онлайн.

"Два направления. Две выгодные цены. Один "Выгодный четверг"! Если вы давно ждали повода купить билет на следующую поездку — вот он!", — говорится в сообщении.

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В компании предупредили пассажиров, что билеты по акции не подлежат обмену и возврату, а также что пассажиры не смогут изменить дату поездки.

Автобусы перевозчика оборудованы интернетом, удобными креслами и розетками.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как дешево путешествовать на поездах по Европе. В частности, билеты перевозчика Leo Express из Праги в Германию обойдутся всего в 10 евро. На поездах Leo Express также можно выгодно путешествовать из Дрездена, Лейпцига, Гаваймера, Эрфурта, Готы, Азинаха, Фульды, Ганнау и Бад-Шандау.

Также Новини.LIVE сообщали, как выгодно добраться на автобусе до Варшавы. Пассажиры, которые в ближайшее время планируют поездки в соседнюю Польшу, могут воспользоваться существенной скидкой в приложении Uklon на новую услугу Uklon Travel Bus. Сэкономить можно как на поездках по Украине, так и на международных рейсах.