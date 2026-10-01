Розпродаж Автолюкс 1 жовтня: доступні напярмки та ціни на квитки

Автобус Автолюкс. Фото: "Автолюкс"/Facebook

Український перевізник Автолюкс анонсував нову акцію на поїздки автобусом. Вигідна пропозиція діє на кілька маршрутів всередині країни та за кордон. Завдяки знижкам можна вигідно провести осінню відпустку чи відвідати рідних.

Про це компанія повідомила у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Як заощадити на поїздках до Сміли та Катовіце

Перевізник подарував пасажирам нові знижки. Мандрівники можуть придбати квитки із Києва до Сміли за ціною чашки кави — 100 грн. Крім того, зі Львова до польського міста Катовіце можна дістатися всього за 1200 грн.

Проте варто врахувати, що вигідна пропозиція діятиме тільки 1 день — до кінця доби 1 жовтня. Вона поширюється на рейси із 5 по 18 жовтня 2026 року. Акційні квитки доступні лише онлайн.

"Два напрямки. Дві вигідні ціни. Один "Вигідний четвер"! Якщо давно чекали на привід купити квиток на наступну поїздку — ось він!", — йдеться в повідомленні.

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В компанії попередили пасажирів, що акційні квитки не підлягають обміну та поверненню, а також пасажири не зможуть змінити дату поїздки.

Автобуси перевізника обладнані інтернетом, зручними кріслами та розетками.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як дешево мандрувати потягами Європою. Зокрема, квитки перевізника Leo Express із Праги до Німеччини обійдуться всього у 10 євро. Потягами Leo Express також можна вигідно подорожувати з Дрездена, Лейпцига, Гаваймера, Ерфурта, Готи, Азінаха, Фульди, Ганнау і Бад Шандау.

Також Новини.LIVE повідомляли, як вигідно дістатись автобусом до Варшави. Пасажири, що найближчим часом планують подорожі до сусідньої Польщі, мають можливість скористатись суттєвою знижкою в додатку Uklon на нову послугу Uklon Travel Bus. Зекономити можна як на подорожах по Україні, так і на міжнародному рейсі.