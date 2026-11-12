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Главная Транспорт Без пробок и нервов: в каких городах Европы пассажиры ежедневно передвигаются по рекам

Без пробок и нервов: в каких городах Европы пассажиры ежедневно передвигаются по рекам

Ua ru
12 ноября 2026 10:12
Речной транспорт в странах Европы: какие условия на судах и сколько стоят поездки
Пассажиры на судне Uber Boat. Фото: emjoyableexplores.com

Из-за постоянной угрозы повреждения мостов россиянами в Киеве рассматривают возможность организации пассажирских перевозок по Днепру. Сообщение между левым и правым берегами должны обеспечить речные суда, каждое из которых сможет перевозить примерно 100–150 человек.

Новини.LIVE выяснили, какой речной транспорт курсирует в других странах и каковы цены на такие поездки.

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Великобритания

В Лондоне по Темзе пассажиров доставляет целая сеть Uber Boat by Thames Clippers. Суда курсируют каждые 10–20 минут в часы пик. Они останавливаются на 24 причалах.

Пассажиры могут выбрать места в салоне с климат-контролем или наслаждаться речным воздухом на открытой задней палубе. На судах есть Wi-Fi. Кроме того, на рейсах работают кафе, где можно заказать кофе и позавтракать.

Цены на билеты варьируются в зависимости от зоны и обойдутся пассажирам от 5 до 11 фунтов стерлингов (6–13 евро).

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Швеция

Стокгольм фактически разбросан среди островов, поэтому водный транспорт является частью городской транспортной сети. Местные жители добираются на паромах на работу, учебу и по делам

В системе общественного транспорта есть четыре основных паромных маршрута, соединяющих отдаленные районы города.

Паромным сообщением в Стокгольме занимается компания Storstockholms Lokaltrafik (SL), которая также отвечает за автобусы, метро, трамваи и пригородные поезда.

Одна поездка обойдется пассажирам в 43 шведские кроны (примерно 4 евро). Однако можно приобрести проездные на 24 и 72 часа, а также на 7 и 30 дней. С проездными можно совершать неограниченное количество пересадок на метро, автобусы, трамваи и другие паромы SL в течение выбранного периода.

Франция

По Сене курсирует Batobus, на котором можно добраться до достопримечательностей Парижа.

Этот маршрут соединяет 9 ключевых остановок в центре Парижа:

  • Эйфелева башня (Порт-де-ла-Бурдонне);
  • Дом инвалидов;
  • Музей Орсе;
  • Сен-Жермен-де-Пре;
  • Собор Нотр-Дам;
  • Ботанический сад;
  • Ратуша;
  • Лувр;
  • Площадь Согласия (или район Елисейских полей).

Взрослый абонемент на 24 часа обойдется в 23 евро. Для детей суточные билеты стоят 13 евро.

Однако стоит учесть, что в Париже фактически нет полноценной системы речного общественного транспорта для ежедневных поездок жителей, как в Лондоне. Такими судами в основном пользуются туристы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские дороги станут платными. Такой шаг является одним из обязательных критериев Европейского Союза и частью его законодательства. Сроки пока неизвестны, в настоящее время Министерство восстановления работает над адаптацией законодательства к требованиям Европейского Союза в сферах лицензирования перевозчиков и соблюдения габаритно-весовых норм.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как найти потерянный в автобусе FlixBus чемодан. В частности, путешественнику необходимо заполнить специальную онлайн-форму. Чтобы повысить шансы найти свои вещи, лучше сообщать о потере сразу после поездки.

Великобритания Швеция река билеты общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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