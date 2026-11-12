Річковий транспорт у країнах Європи: які умови на суднах та скільки коштують поїздки

Пасажири на кораблі Uber Boat. Фото: emjoyableexplores.com

Через постійну загрозу пошкодження росіянами мостів у Києві розглядають можливість організувати пасажирські перевезення Дніпром. Сполучення між лівим і правим берегами мають забезпечити річкові судна, кожне з яких зможе перевозити орієнтовно 100-150 людей.

Новини.LIVE з'ясували, який річковий транспорт курсує в інших країнах та які ціни на такі поїздки.

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Велика Британія

У Лондоні по Темзі пасажирів доставляє ціла мережа Uber Boat by Thames Clippers. Судна курсують кожні 10-20 хвилин у години пік. Вони зупиняються на 24 причалах.

Пасажири можуть обрати собі місця у салоні з клімат-контролем, або насолоджуватися річковим повітрям на відкритій задній палубі. Судна облаштували Wi-Fi. Крім того, на рейсах працюють кафе, де можна замовити собі каву та поснідати.

Ціни на квитки варіюється залежно від зони та обійдуться пасажирам від 5 до 11 фунтів стерлінгів (6-13 євро).

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Швеція

Стокгольм фактично розкиданий серед островів, а тому водний транспорт є частиною міської транспортної мережі. Місцеві жителі дістаються поромами на роботу, навчання та у справах

У системі громадського транспорту є чотири основні поромні маршрути, які з'єднують віддалені райони міста.

Поромами у Стокгольмі займається компанія Storstockholms Lokaltrafik (SL), яка також відповідає за автобуси, метро, трамваї та приміські поїзди.

Одна поїздка обійдеться пасажирам у 43 шведські крони (приблизно 4 євро). Проте можна придбати проїзні на 24 та 72 години, а також на 7 та 30 днів. Із проїзними можна здійснювати необмежену кількість пересадок на метро, автобуси, трамваї та інші пороми SL протягом обраного часу.

Франція

По Сені плаває Batobus, яким можна дістатися до визначних пам'яток Парижу.

Цей маршрут з’єднує 9 ключових зупинок у центрі Парижа:

Ейфелева вежа (Порт-де-ла-Бурдонне);

Будинок інвалідів;

Музей Орсе;

Сен-Жермен-де-Пре;

Собор Нотр-Дам;

Ботанічний сад;

Ратуша;

Лувр;

Площа Згоди (або район Єлисейських полів).

Дорослий абонемент на 24 години обійдеться у 23 євро для дорослого. Для дітей добові квитки коштують 13 євро.

Проте варто врахувати. що Batobus у Парижі фактично немає повноцінної системи річкового громадського транспорту для щоденних поїздок мешканців, як у Лондоні. Такими суднами здебільшого користуються туристи.

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