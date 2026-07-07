Без паспорта: в одном из аэропортов мира упростили прохождение контроля

Новая система в международном аэропорту Хамад в Катаре. Фото: Hamad International Airport, скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Международный аэропорт Хамад и авиакомпания Qatar Airways запустили новую биометрическую услугу. Новая технология будет распознавать лица. Благодаря новой процедуре пассажирам не нужно будет брать с собой паспорт.

Об этом сообщает Euronews, передает Новини.LIVE.

Нововведение в международном аэропорту Хамад в Катаре

Отныне пассажиры, вылетающие из Дохи рейсами авиакомпании Qatar Airways, смогут быстро пройти все процедуры в аэропорту. Путешественники смогут проходить контроль через новую биометрическую систему.

Новая технология распознавания лиц позволит пассажирам проходить контроль в аэропорту с меньшим количеством проверок документов.

Пассажиры могут зарегистрироваться в программе Fast Pass через мобильное приложение Qatar Airways или на киосках самообслуживания аэропорта HIA, расположенных возле третьего ряда. В приложении Qatar Airways регистрация осуществляется только один раз, а у киосков необходимо будет проходить биометрические процедуры перед каждым вылетом.

Данная услуга доступна для пассажиров Qatar Airways старше 18 лет с действующим загранпаспортом.

Тем не менее туристам стоит взять с собой паспорт — ведь если биометрические камеры не смогут подтвердить вашу личность, документ придется предъявить на паспортном контроле.

Автоматическое распознавание лиц будет использоваться исключительно для "проверки регистрации в биометрической программе".

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