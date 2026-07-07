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Главная Транспорт Без паспорта: в одном из аэропортов мира упростили прохождение контроля

Без паспорта: в одном из аэропортов мира упростили прохождение контроля

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 18:46
Qatar Airways запустила новую биометрическую услугу: что изменилось для пассажиров
Новая система в международном аэропорту Хамад в Катаре. Фото: Hamad International Airport, скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

Международный аэропорт Хамад и авиакомпания Qatar Airways запустили новую биометрическую услугу. Новая технология будет распознавать лица. Благодаря новой процедуре пассажирам не нужно будет брать с собой паспорт.

Об этом сообщает Euronews, передает Новини.LIVE.

Нововведение в международном аэропорту Хамад в Катаре

Отныне пассажиры, вылетающие из Дохи рейсами авиакомпании Qatar Airways, смогут быстро пройти все процедуры в аэропорту. Путешественники смогут проходить контроль через новую биометрическую систему.

Новая технология распознавания лиц позволит пассажирам проходить контроль в аэропорту с меньшим количеством проверок документов.

Пассажиры могут зарегистрироваться в программе Fast Pass через мобильное приложение Qatar Airways или на киосках самообслуживания аэропорта HIA, расположенных возле третьего ряда. В приложении Qatar Airways регистрация осуществляется только один раз, а у киосков необходимо будет проходить биометрические процедуры перед каждым вылетом.

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Данная услуга доступна для пассажиров Qatar Airways старше 18 лет с действующим загранпаспортом.

Тем не менее туристам стоит взять с собой паспорт — ведь если биометрические камеры не смогут подтвердить вашу личность, документ придется предъявить на паспортном контроле.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автоматическое распознавание лиц будет использоваться исключительно для "проверки регистрации в биометрической программе".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут самостоятельно проверить ограничения на выезд за границу. Система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ, и пассажирам мгновенно отобразится статус: "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".

Также Новини.LIVE писали, что путешественникам этим летом стоит приезжать в аэропорт пораньше. В частности, система въезда-выезда (EES) в Европе может вновь вызвать многочасовые задержки. Пока система не начнет работать бесперебойно, лучше прибыть за два-три часа до вылета.

авиарейсы самолет путешествие
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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