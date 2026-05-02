Путешествие Укрзализныцей: перечень бесплатных услуг в поезде

Поезд Укразлизныци. Фото: Укрзализныця/Facebook

Поездки поездами Укрзализныци по стране и за ее пределами — это не только комфортно, но и выгодно. Некоторые путешественники даже не догадываются, что в стоимость приобретенного ими билета входит не только полка, постельное белье и чай.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт железнодорожного перевозчика.

За что платит пассажир при покупке билета

В следующий раз при поездке в поезде не переживайте, что проспите свою станцию. В любом случае у вас есть возможность вернуться обратно без доплат. Путешественнику необходимо обратиться к начальнику, который составит соответствующий акт. Этот документ и заменит билет обратно.

В стоимость каждого билета также включен страховой сбор. Если вы случайно травмируетесь — необходимо обратиться к начальнику поезда. Он составит акт о несчастном случае, с которым вам надо будет обратиться в страховую компанию и получить компенсацию на лечение.

Также пассажиры имеют право без доплат:

попросить у проводника питьевой воды или кипятка на чай;

на базовые лекарства из аптечки проводника;

воспользоваться микроволновкой и холодильником в служебном купе проводника;

при необходимости попросить у проводника ремни безопасности — они выдаются не только детям.

Бесплатные услуги в скоростных поездах Интерсити и Интерсити+:

доставка предварительно оплаченных заказов (продуктов питания, напитков и т.д.);

предоставление информации по радиотрансляционной сети;

пользование аптечкой домедицинской помощи;

пользование в туалетных комнатах мылом, дезинфицирующим гелем для крышек унитазов, туалетной бумагой, антисептиком;

предоставление клининговых услуг в вагонах;

обеспечение индивидуальным одноразовым подголовником;

предоставление кипяченой воды;

предоставление печатной продукции (в случае наличия);

перевозка с собой в вагоне ручной клади весом до 36 кг на полный, льготный, детский, в том числе бесплатный проездной документ, если ее размер по сумме трех измерений не превышает 200 см.

вызов мед. работников и полиции (в случае необходимости);

За отдельную плату пассажиры в поездах могут заказать еду и напитки, воспользоваться WI-FI, онлайн-библиотекой или онлайн-кинотеатром (по QR-коду на информационных наклейках в вагонах).

