Главная Транспорт Бесплатные услуги Укрзализныци: за что не надо доплачивать в мае

Бесплатные услуги Укрзализныци: за что не надо доплачивать в мае

Дата публикации 2 мая 2026 10:12
Путешествие Укрзализныцей: перечень бесплатных услуг в поезде
Поезд Укразлизныци. Фото: Укрзализныця/Facebook

Поездки поездами Укрзализныци по стране и за ее пределами — это не только комфортно, но и выгодно. Некоторые путешественники даже не догадываются, что в стоимость приобретенного ими билета входит не только полка, постельное белье и чай.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт железнодорожного перевозчика.

За что платит пассажир при покупке билета

В следующий раз при поездке в поезде не переживайте, что проспите свою станцию. В любом случае у вас есть возможность вернуться обратно без доплат. Путешественнику необходимо обратиться к начальнику, который составит соответствующий акт. Этот документ и заменит билет обратно.

В стоимость каждого билета также включен страховой сбор. Если вы случайно травмируетесь — необходимо обратиться к начальнику поезда. Он составит акт о несчастном случае, с которым вам надо будет обратиться в страховую компанию и получить компенсацию на лечение.

Также пассажиры имеют право без доплат:

Читайте также:
  • попросить у проводника питьевой воды или кипятка на чай;
  • на базовые лекарства из аптечки проводника;
  • воспользоваться микроволновкой и холодильником в служебном купе проводника;
  • при необходимости попросить у проводника ремни безопасности — они выдаются не только детям.

Бесплатные услуги в скоростных поездах Интерсити и Интерсити+:

  • доставка предварительно оплаченных заказов (продуктов питания, напитков и т.д.);
  • предоставление информации по радиотрансляционной сети;
  • пользование аптечкой домедицинской помощи;
  • пользование в туалетных комнатах мылом, дезинфицирующим гелем для крышек унитазов, туалетной бумагой, антисептиком;
  • предоставление клининговых услуг в вагонах;
  • обеспечение индивидуальным одноразовым подголовником;
  • предоставление кипяченой воды;
  • предоставление печатной продукции (в случае наличия);
  • перевозка с собой в вагоне ручной клади весом до 36 кг на полный, льготный, детский, в том числе бесплатный проездной документ, если ее размер по сумме трех измерений не превышает 200 см.
  • вызов мед. работников и полиции (в случае необходимости);

За отдельную плату пассажиры в поездах могут заказать еду и напитки, воспользоваться WI-FI, онлайн-библиотекой или онлайн-кинотеатром (по QR-коду на информационных наклейках в вагонах).

Ранее Новини.LIVE рассказали, что Укрзализныця убирает из поездов Интерсити+ алкоголь. Кроме того, перевозчик планирует проводить рейды и тайные проверки по пассажирским поездам. Состояние алкогольного опьянения особенно опасно в разгар войны, когда российские дроны ежедневно атакуют железную дорогу.

Также Новини.LIVE писали о том, что уже летом 2026 года пассажиры смогут добраться до Болгарии прямым поездом. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, что сейчас активно ведутся работы по запуску пассажирского железнодорожного сообщения Украина — Болгария через Румынию. Кроме того, на границе с Болгарией могут внедрить электронные очереди.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
