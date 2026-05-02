Безкоштовні послуги Укрзалізниці: за що не треба доплачувати у травні

Безкоштовні послуги Укрзалізниці: за що не треба доплачувати у травні

Дата публікації: 2 травня 2026 10:12
Подорож Укрзалізницею: перелік безкоштовних послуг в потязі
Потяг Укразлізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Поїздки потягами Укрзалізниці по країні та за її межами — це не лише комфортно, а й вигідно. Деякі мандрівники навіть не здогадуються, що у вартість придбаного ними квитка входить не лише полиця, постільна близна та чай.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт залізничного перевізника.

За що платить пасажир при купівлі квитка

Наступного разу при поїздці в потязі не переживайте, що проспите свою станцію. У будь-якому випадку у вас є можливість повернутись назад без доплат. Мандрівнику необхідно звернутись до начальника, який складе відповідний акт. Цей документ і замінить квиток назад.

У вартість кожного квитка також включений страховий збір. Якщо ви випадково травмуєтесь — необхідно звернутись до начальника потяга. Він складе акт про нещасний випадок, з яким вам треба буде звернутися до страхової компанії та отримати компенсацію на лікування.

Також пасажири мають право без доплат:

  • попросити у провідника питної води або окропу на чай;
  • на базові ліки з аптечки провідника;
  • скористатись мікрохвильовкою та холодильником у службовому купе провідника;
  • за необхідності попросити в провідника ремені безпеки — вони видаються не лише дітям.

Безкоштовні послуги у швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+:

  • доставка попередньо сплачених замовлень (продуктів харчування, напоїв тощо);
  • надання інформації по радіотрансляційній мережі;
  • користування аптечкою домедичної допомоги;
  • користування у туалетних кімнатах милом, дезінфікуючим гелем для кришок унітазів, туалетним папером, антисептиком;
  • надання клінінгових послуг у вагонах;
  • забезпечення індивідуальним одноразовим підголовником;
  • надання кип’яченої води ;
  • надання друкованої продукції (у разі наявності);
  • перевезення із собою у вагоні ручну поклажу вагою до 36 кг на повний, пільговий, дитячий, у тому числі безплатний проїзний документ, якщо її розмір за сумою трьох вимірів не перевищує 200 см.
  • виклик мед. працівників та поліції (у разі необхідності);

За окрему плату пасажири в потягах можуть замовити їжу та напої, скористатись WI-FI, онлайн-бібліотекою чи онлайн-кінотеатром (за QR-кодом на інформаційних наліпках у вагонах).

Раніше Новини.LIVE розповіли, що Укрзалізниця прибирає з потягів Інтерсіті+ алкоголь. Крім того, перевізник планує проводити рейди та таємні перевірки по пасажирським поїздам. Стан алкогольного сп'яніння особливо небезпечний в розпал війни, коли російські дрони щодня атакують залізницю. 

Також Новини.LIVE писали про те, що вже влітку 2026 року пасажири зможуть дістатись до Болгарії прямим потягом. Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, що нині активно ведуться роботи щодо запуску пасажирського залізничного сполучення Україна – Болгарія через Румунію. Крім того, на кордоні з Болгарією можуть впровадити електронні черги.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
