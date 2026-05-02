Подорож Укрзалізницею: перелік безкоштовних послуг в потязі

Безкоштовні послуги Укрзалізниці: за що не треба доплачувати у травні
Поїздки потягами Укрзалізниці по країні та за її межами — це не лише комфортно, а й вигідно. Деякі мандрівники навіть не здогадуються, що у вартість придбаного ними квитка входить не лише полиця, постільна близна та чай.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт залізничного перевізника.
За що платить пасажир при купівлі квитка
Наступного разу при поїздці в потязі не переживайте, що проспите свою станцію. У будь-якому випадку у вас є можливість повернутись назад без доплат. Мандрівнику необхідно звернутись до начальника, який складе відповідний акт. Цей документ і замінить квиток назад.
У вартість кожного квитка також включений страховий збір. Якщо ви випадково травмуєтесь — необхідно звернутись до начальника потяга. Він складе акт про нещасний випадок, з яким вам треба буде звернутися до страхової компанії та отримати компенсацію на лікування.
Також пасажири мають право без доплат:
- попросити у провідника питної води або окропу на чай;
- на базові ліки з аптечки провідника;
- скористатись мікрохвильовкою та холодильником у службовому купе провідника;
- за необхідності попросити в провідника ремені безпеки — вони видаються не лише дітям.
Безкоштовні послуги у швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+:
- доставка попередньо сплачених замовлень (продуктів харчування, напоїв тощо);
- надання інформації по радіотрансляційній мережі;
- користування аптечкою домедичної допомоги;
- користування у туалетних кімнатах милом, дезінфікуючим гелем для кришок унітазів, туалетним папером, антисептиком;
- надання клінінгових послуг у вагонах;
- забезпечення індивідуальним одноразовим підголовником;
- надання кип’яченої води ;
- надання друкованої продукції (у разі наявності);
- перевезення із собою у вагоні ручну поклажу вагою до 36 кг на повний, пільговий, дитячий, у тому числі безплатний проїзний документ, якщо її розмір за сумою трьох вимірів не перевищує 200 см.
- виклик мед. працівників та поліції (у разі необхідності);
За окрему плату пасажири в потягах можуть замовити їжу та напої, скористатись WI-FI, онлайн-бібліотекою чи онлайн-кінотеатром (за QR-кодом на інформаційних наліпках у вагонах).
