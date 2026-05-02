Подорож Укрзалізницею: перелік безкоштовних послуг в потязі

Поїздки потягами Укрзалізниці по країні та за її межами — це не лише комфортно, а й вигідно. Деякі мандрівники навіть не здогадуються, що у вартість придбаного ними квитка входить не лише полиця, постільна близна та чай.

За що платить пасажир при купівлі квитка

Наступного разу при поїздці в потязі не переживайте, що проспите свою станцію. У будь-якому випадку у вас є можливість повернутись назад без доплат. Мандрівнику необхідно звернутись до начальника, який складе відповідний акт. Цей документ і замінить квиток назад.

У вартість кожного квитка також включений страховий збір. Якщо ви випадково травмуєтесь — необхідно звернутись до начальника потяга. Він складе акт про нещасний випадок, з яким вам треба буде звернутися до страхової компанії та отримати компенсацію на лікування.

Також пасажири мають право без доплат:

попросити у провідника питної води або окропу на чай;

на базові ліки з аптечки провідника;

скористатись мікрохвильовкою та холодильником у службовому купе провідника;

за необхідності попросити в провідника ремені безпеки — вони видаються не лише дітям.

Безкоштовні послуги у швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+:

доставка попередньо сплачених замовлень (продуктів харчування, напоїв тощо);

надання інформації по радіотрансляційній мережі;

користування аптечкою домедичної допомоги;

користування у туалетних кімнатах милом, дезінфікуючим гелем для кришок унітазів, туалетним папером, антисептиком;

надання клінінгових послуг у вагонах;

забезпечення індивідуальним одноразовим підголовником;

надання кип’яченої води ;

надання друкованої продукції (у разі наявності);

перевезення із собою у вагоні ручну поклажу вагою до 36 кг на повний, пільговий, дитячий, у тому числі безплатний проїзний документ, якщо її розмір за сумою трьох вимірів не перевищує 200 см.

виклик мед. працівників та поліції (у разі необхідності);

За окрему плату пасажири в потягах можуть замовити їжу та напої, скористатись WI-FI, онлайн-бібліотекою чи онлайн-кінотеатром (за QR-кодом на інформаційних наліпках у вагонах).

