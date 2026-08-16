Авиакомпания потеряла багаж: как быстро найти свои вещи

Аэропорт Будапешта. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова.

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Это настоящий кошмар для путешественников — представьте, вы прибыли в город своей мечты, полные энтузиазма, чтобы исследовать каждый его уголок, и вдруг обнаруживаете, что вашего чемодана нет на багажной ленте в аэропорту. Опытная путешественница рассказала, как избежать такой ситуации или как можно быстрее найти свои вещи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видео пользовательницы jane.prorvina в соцсети TikTok.

Как не потерять свой багаж в аэропорту

Туристка рассказала, что недавно у нее во второй раз потерялся чемодан. Она порекомендовала другим путешественникам всегда класть в чемодан AirTag (или другой удобный трекер).

"С ним я хотя бы знала бы, в каком аэропорту застрял мой чемодан. Хотя на стойке Lost and Found мне сказали, что они не могут понять, где же он", — рассказала она.

Туристка напомнила, что при сдаче багажа пассажирам также выдают специальный билет — его ни в коем случае нельзя выбрасывать до получения ваших вещей в аэропорту прибытия.

"По номеру на этой бумажке вы можете отслеживать движение вашего багажа через глобальную систему World Tracer. Именно так я увидела, что мой чемодан погрузили уже на следующий рейс, и знала, когда его ждать", — поделилась блогерша.

@jane.prorvina Именно так я вернула чемодан менее чем за 12 (!) часов! Больше о путешествиях — в профиле 🫶🏻 ♬ оригинальная аудиозапись — Eugenia Prorvina

Путешественница рассказала, что иногда для отслеживания багажа нужен номер под названием PAR, который выдают в офисе Lost and Found — по нему также можно найти чемодан в системе World Tracer.

"Благодаря этому номеру я уже знала, когда прилетит мой чемодан, и как только AirTag показал, что он уже приземлился, я сразу поехала за ней в аэропорт, чтобы не ждать ещё целый день доставки от курьера", — поделилась туристка.

Путешественница порекомендовала никогда не бронировать рейсы с короткой стыковкой. Лучше покупать билеты с запасом не менее 2 часов.

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