Удар РФ по Южному мосту в Киеве: как изменилось движение наземного транспорта и метро

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В результате вражеской атаки было изменено движение на одной из линий киевского метрополитена. В связи с угрозой поезда курсируют только по подземным участкам. В настоящее время специалисты проводят обследование состояния сооружения.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, передает Новини.LIVE.

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Изменено движение на "зеленой" ветке киевского метро

В КГГА рассказали, что примерно в 11:30 во время движения поезда метро в результате взрывной волны через систему вентиляции в салон вагонов попала пыль.

К счастью, пассажиры и машинист не пострадали, стекла и конструкции вагона не повреждены. После атаки поезд доставили в электродепо для дополнительного осмотра.

Из-за нападения временно изменено движение поездов "зеленой" линии метро и наземного общественного транспорта.

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В частности, в настоящее время поезда"зеленой" линии столичного метрополитена курсируют только по подземным участкам: "Сырец" – "Выдубичи" и

"Осокорки" – "Червоный хутор".

В КГГА сообщили, что автобусы №№ 22, 91 будут курсировать через Дарницкий железнодорожный мост в обоих направлениях. Сейчас специалисты обследуют состояние атакованного сооружения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве приостановили движение по Южному мосту после двух попаданий беспилотных летательных аппаратов вблизи его опорной части. Состояние сооружения после попаданий проверяют специалисты КП "Киевавтошляхмист". Движение по мосту было приостановлено на время проведения необходимых мероприятий.

Также Новини.LIVEписали, почему красная ветка метро не работает во время желтого уровня угрозы. На открытом участке поезд в случае опасности может оказаться посреди открытого пространства, а эвакуацию пассажиров затрудняет контактное оборудование под высоким напряжением. Между правым и левым берегом продолжает курсировать общественный наземный транспорт.