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Головна Транспорт Атака дрона на Південний міст в Києві: як курсує транспорт і метро

Атака дрона на Південний міст в Києві: як курсує транспорт і метро

Ua ru
1 жовтня 2026 14:10
Удар РФ по Південному мосту в Києві: як було змінено рух наземного транспорту та метро
Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок ворожої атаки було змінено рух однієї з ліній метрополітену Києва. Через загрозу поїзди рухаються лише підземними ділянками. Нині фахівці обстежують стан споруди.

Про це повідомила пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, інформує Новини.LIVE.

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Змінено рух на зеленій гілці метро Києва

В КМВА розповіли, що орієнтовно об 11:30 під час руху поїзда метро внаслідок вибухової хвилі через систему вентиляції до салону вагонів потрапив пил.

На щастя, пасажири та машиніст не постраждали,  скло та конструкції вагона не пошкоджені. Після атаки поїзд доправили до електродепо для додаткового огляду.

Через атаку тимчасово змінено рух поїздів "зеленої" лінії метро та наземного громадського транспорту.

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Зокрема, нині поїзди "зеленої" лінії столичного метрополітену рухаються лише підземними ділянками: "Сирець" – "Видубичі" та
"Осокорки" – "Червоний хутір".

В КМДА повідомили, що автобуси №№ 22, 91 курсуватимуть через Дарницький залізничний міст в обох напрямках. Нині фахівці обстежують стан атакованої споруди.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Києві призупинили рух Південним мостом після двох влучань безпілотних літальних апаратів поблизу його опорної частини. Стан споруди після влучань перевіряють фахівці КП "Київавтошляхміст". Рух мостом було призупинено на час проведення необхідних заходів.

Також Новини.LIVE писали, чому червона гілка метро не працює під час жовтого рівня загрози. На відкритій ділянці поїзд у разі небезпеки може опинитися посеред відкритого простору, а евакуацію пасажирів ускладнює контактне обладнання під високою напругою. Між правим та лівим берегом продовжує курсувати громадський наземний транспорт.

Київ метро війна в Україні атака громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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