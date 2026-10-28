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Главная Транспорт Airbaltic снизила цены на билеты на 2027 год: куда можно выгодно полететь

Airbaltic снизила цены на билеты на 2027 год: куда можно выгодно полететь

Ua ru
28 октября 2026 15:34
Распродажа Airbaltic до 15 ноября: доступные рейсы и цены на билеты
Самолет Airbaltic. Фото: Airbaltic/Facebook

Авиакомпания Airbaltic порадовала пассажиров новыми скидками. Компания снизила цены на перелеты в десятки городов Европы и стран Балтии. Пассажиры могут выгодно путешествовать вплоть до начала осени 2027 года.

Об этом говорится на сайте Airbaltic, передает Новини.LIVE.

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Airbaltic снизила цены на билеты

Акционное предложение Airbaltic продлится до 15 ноября и распространяется на авиарейсы в период с 9 декабря 2026 года по 30 сентября 2027 года.

Количество билетов со скидкой ограничено, поэтому стоит поторопиться. Цены начинаются от 39 евро.

Некоторые доступные рейсы в одну сторону:

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  • Вильнюс – Мюнхен – 79 евро;
  • Рига – Копенгаген – 45 евро;
  • Стокгольм – Вена – 89 евро;
  • Белград – Осло – 99 евро;
  • Прага – Хельсинки – 79 евро;
  • Дюссельдорф – Таллинн – 115 евро.

Пассажиры Airbaltic могут без доплат летать с одной сумкой в ручной клади – как у лоукостеров типа Ryanair и Wizz Air.

По условиям программы Economy Mini пассажирам разрешено брать на борт только одну сумку весом не более 8 кг, габариты которой не должны превышать 40х30х15 сантиметров.

Однако стоит учесть, что перевозчик предупредил клиентов о том, что испытывает финансовые проблемы и намерен обратиться в суд для получения защиты от требований кредиторов.

При планировании поездок, особенно с датой вылета через несколько месяцев, лучше учитывать возможные изменения в расписании, несмотря на то, что Airbaltic заявил о намерении выполнять все рейсы по запланированному графику.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что SkyUp обновил летнее расписание рейсов на 2027 год. Компания добавила 26 направлений в 11 странах. Лоукостер упростил поездку украинцам и установил удобное время вылета из аэропорта Кишинева. Путешественникам не придется снимать жилье в Молдове.

Также Новини.LIVE писали, что British Airways обновляет бизнес-класс в самолетах A380. Пассажиры первого класса получат новые пижамы с индивидуальным дизайном, а также тапочки и одеяла. На борту будет доступно шампанское Bollinger и разнообразные коктейли.

авиарейсы путешествие деньги билеты скидка
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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