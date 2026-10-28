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Головна Транспорт Airbaltic знизив ціни на квитки на 2027 рік: куди можно вигідно полетіти

Airbaltic знизив ціни на квитки на 2027 рік: куди можно вигідно полетіти

Ua ru
28 жовтня 2026 15:34
Розпродаж Airbaltic до 15 листопада: доступні рейси та ціни на квитки
Літак Airbaltic. Фото: Airbaltic/Facebook

Авіакомпанія Airbaltic побалувала пасажирів новими знижками. Компанія знизила ціни на перельоти до десятків міст Європи та країн Балтії. Пасажири можуть вигідно мандрувати аж до початку осені 2027 року.

Про це йдеться на сайті Airbaltic, передає Новини.LIVE.

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Airbaltic знизив ціни на квитки

Акційна пропозиція Airbaltic триватиме до 15 листопада, та поширюється на авіарейси у період з 9 грудня 2026 року по 30 вересня 2027 року. 

Кількість квитків зі знижкою обмежена, тому варто поспішити. Ціни стартують від 39 євро.

Частина доступних рейсів в один бік: 

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  •  Вільнюс – Мюнхен – 79 євро;
  •  Рига – Копенгаген – 45 євро;
  •  Стокгольм – Відень – 89 євро;
  • Белград – Осло – 99 євро;
  • Прага – Гельсінкі – 79 євро;
  • Дюссельдорф – Таллінн – 115 євро.

Пасажири Airbaltic можуть без доплат літати з однією сумкою в ручній поклажі – як у лоукостерів на кшталт Ryanair та Wizz Air. 

За умовами програми Economy Mini пасажирам дозволено брати на борт лише одну сумку вагою не більше 8 кг, габарити якої не повинні перевищувати 40х30х15 сантиметрів.

Проте варто врахувати, що перевізник попередив клієнтів, що зазнає фінансових проблем і має намір звернутися до суду для отримання захисту від вимог кредиторів.

Під час планування поїздок, особливо з датою вильоту через кілька місяців, краще враховувати можливі зміни в розкладі, попри те, що Airbaltic заявив про намір виконувати всі рейси за запланованим графіком.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що SkyUp оновив літній графік польотів на 2027 рік. Компанія додала 26 напрямків у 11 країнах. Лоукостер полегшив поїздку українцям та встановив зручний час вильоту з аеропорту Кишинева. Мандрівникам не доведеться винаймати житло в Молдові.

Також Новини.LIVE писали, що British Airways оновлює бізнес-клас в літаках A380. Пасажирам першого класу отримають нові піжами з індивідуальним дизайном, а також капці та ковдри. На борту буде доступне шампанське Bollinger та різноманітні коктейлі.

авіарейси подорож гроші квитки знижка
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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