Аэропорт в Южной Корее стал самым загруженным в мире

Южнокорейский аэропорт Инчхон. Фото: Tripadvisor.com

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

По данным Международного совета аэропортов (ACI), за первые шесть месяцев 2026 года этот аэропорт обслужил почти 40 млн пассажиров. Южнокорейский аэропорт Инчхон впервые стал самым загруженным в мире.

Об этом сообщает Euronews, передает Новини.LIVE.

Самый загруженный аэропорт мира

Расположенный примерно в 48 километрах от столицы Сеула, он является главными воротами страны.

По предварительным данным Международного совета аэропортов (ACI), за первые шесть месяцев 2026 года аэропорт обслужил 38,39 миллиона международных пассажиров.

Число пассажиров в аэропорту Инчхон в первом полугодии этого года выросло на 18,1 % до 4,24 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Второе место занял лондонский аэропорт "Хитроу" (Великобритания) с показателем 37,79 млн пассажиров, за ним следует аэропорт "Чанги" в Сингапуре с показателем 34,53 млн.

В южнокорейском аэропорту наблюдается рост пассажиропотока из-за перебоев в авиасообщении на Ближнем Востоке, вызванных войной между США и Ираном.

Как сообщает информационное агентство "Йонхап", конфликт между США и Ираном привел к перенаправлению пассажиропотока из таких ключевых транспортных узлов, как Дубай, и вызвал рост числа пассажиров на маршрутах через Восточную Азию.

Аэропорт Инчхон, открытый в 2001 году, обслуживает 101 авиакомпанию, выполняющую рейсы в 183 города (из которых 158 — за пределами страны).

В 2026 году аэропорт Инчхон впервые за всю историю возглавил мировой рейтинг по объему международных перевозок. В 2002 году аэропорт занял 10-е место в мире, в 2018 году поднялся на 5-е, а в 2024 и 2025 годах — на 3-е.

Ранее Новости.LIVE рассказали, как не стоять долго в очереди в аэропорту, если нужно забрать свой багаж. Дело в том, что чаще всего багаж загружают в самолет незадолго до вылета, а значит, вероятность того, что его загрузят первым, зависит от времени регистрации. Однако иногда решающим фактором при загрузке чемоданов является их вес.

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