Адская жара: что стоит взять с собой в поезд Укрзализныци

Жара в поезде УЗ. Фото: Укрзализныця, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Украину охватила экстремальная жара, и поездка в поезде без кондиционеров стала настоящим испытанием. В Укрзализныце напомнили, о чем стоит помнить, чтобы путешествие было максимально комфортным.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в Facebook, передает Новини.LIVE.

Жара в поездах Укрзализныци

Перевозчик порекомендовал обязательно взять с собой в поезд достаточный запас питьевой воды, портативный вентилятор или веер, powerbank, легкий головной убор и легкий перекус.

Если же пассажир плохо переносит жару или страдает хроническими заболеваниями — лучше перед поездкой проконсультироваться с врачом и взять с собой в дорогу все необходимые лекарства.

Путешественникам, которые тяжело переносят жару, стоит покупать места в вагонах, обозначенных рядом с номером вагона в приложении или на сайте Укрзализныци снежинкой. Такие вагоны оборудованы кондиционерами.

Перевозчик предупредил, что зачеркнутая снежинка означает, что вагон не оснащен кондиционером по конструкции заводом-изготовителем.

В УЗ добавили, что наиболее эффективно кондиционеры начинают работать, когда поезд набирает скорость свыше 40 км/ч, поэтому охлаждение воздуха в вагоне происходит постепенно.

При этом на участках, где поезд движется медленнее, охлаждение воздуха может быть менее эффективным.

В частности, поезда движутся медленнее на горных участках на маршрутах до Рахова, Солотвино, Чопа и Ужгорода, а также на рейсах №99/100 Киев — Бухарест, №351/352 Киев — Кишинев, №353/354 Киев — Кишинев.

Ранее Новини.LIVE рассказали, на какие международные поезда не пустят без распечатанных билетов. Посадковый документ имеют право проверить венгерские и австрийские железнодорожники. Без него могут возникнуть проблемы за границей.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця обновила летнее расписание. Компания добавила целых 12 новых рейсов, ускорила 3 поезда, продлила до гор 4 маршрута, а также превратила 8 дневных поездов в ежедневные. Однако билеты на дополнительные рейсы будут появляться в продаже постепенно.