Главная Транспорт 5 самых распространенных ошибок туристов в общественном транспорте Европы

Дата публикации 13 апреля 2026 18:39
Поездка в общественном транспорте Европы: что не стоит делать путешественникам
Трамвай в Италии доставляет пассажиров. Фото: Tripadvisor

Многие туристы колеблются пользоваться ли общественным транспортом в Европе. Многие города имеют разветвленную сеть общественного транспорта, состоящую из метро, пригородных поездов и бесчисленного количества трамваев и автобусов, которыми можно добраться до любого района. Однако часто неопытные путешественники делают во время поездок много ошибок.

Об этом пишет Travel + Leisure, передает Новини.LIVE.

Не покупать билет

Во многих европейских городах действуют интегрированные билеты, которыми можно пользоваться в метро, автобусах, трамваях и даже некоторых пригородных поездах. Их стоимость зависит от времени, которое вы потратите на дорогу. Чаще всего посадочные талоны действуют 90 минут.

Однако в Лондоне стоимость проезда зависит от зоны, от того, путешествуете ли вы в часы пик или вне их, а также от способа оплаты. В частности, бумажные билеты обойдутся пассажирам вдвое дороже электронных. Покупая талоны, не забывайте их валидировать там, где это нужно делать.

Держать кошелек в поле зрения воров

Будьте бдительны, если вы носите сумку через плечо, держите ее перед собой и всегда в поле зрения. В поездах и автобусах снимайте рюкзаки и убедитесь, что их молния хорошо застегнута, также никогда не кладите кошелек, телефон или другие ценные вещи в задний карман.

Читайте также:

Не носить с собой наличные деньги

Дело в том, что далеко не всегда есть возможность рассчитаться евро. Многие страны в Европе имеют собственную валюту, в частности Великобритания, Швейцария, Дания, Швеция, Норвегия, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария и Чехия. Кроме того стоит помнить, что может произойти сбой платежной системы и вам придется идти пешком без наличных.

Рассчитывать на круглосуточный график движения транспорта

Метро в большинстве европейских городов не работает ночью, поэтому проверяйте, когда отправляются последние поезда. В Риме последние поезда отправляются со станции в 23:30 с воскресенья по четверг и в 01:30 в пятницу и субботу. В Лондоне отдельные линии работают всю ночь в пятницу и субботу. В городах, где метро не работает, могут курсировать ночные автобусы, но они обычно ходят реже, чем поезда, и могут быть не такими безопасными.

Не строить заранее маршрут

Уделите немного времени, чтобы изучить карту метро города, который вы посещаете — обычно они вывешены на всех станциях. На картах линии метро могут быть обозначены разными цветами, однако иногда одна линия разветвляется на две разные ветки. Из-за такого нюанса вы можете оказаться не там, где планировали, и потеряться.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как сэкономить на поездке из аэропорта Будапешта. В частности, в город можно добраться на автобусе 100Е. Проезд обойдется в 6 евро.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам для въезда в Великобританию в 2026 году нужна виза. Разрешительные документы различают по цели запланированного пребывания. Например, бывают визы для туризма, учебы, работы, гостевания у родственников или друзей, участия в научных конференциях и тому подобное.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
