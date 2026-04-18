Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт 3200 гривен из-за "мелочи": за что наказывают пассажиров Ryanair в апреле

3200 гривен из-за "мелочи": за что наказывают пассажиров Ryanair в апреле

Ua ru
Дата публикации 18 апреля 2026 10:12
Полет с Ryanair: за что можно получить штраф в 3200 гривен
Пассажиры совершают посадку на рейс Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Во время подготовки к поездке за границу нужно учесть множество вещей и есть несколько важных дел, которые необходимо обязательно выполнить перед вылетом. Эта частая ошибка во время регистрации на рейс Ryanair может обернуться кругленьким штрафом в аэропорту.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Как пассажирам Ryanair не переплачивать в аэропорту

Авиакомпания в приложении и письмом на электронную почту всегда напоминает путешественникам, что надо зарегистрироваться на свой рейс, однако часть пассажиров забывает это сделать.

Отдыхающие, которые путешествуют с Ryanair, должны будут заплатить 55 фунтов стерлингов (примерно 3 250 гривен) с человека за регистрацию в аэропорту, хотя могли бы зарегистрироваться онлайн бесплатно. За семью из четырех человек придется заплатить аж 220 фунтов (около 13 000 гривен).

Пассажиры Ryanair, которые заранее забронировали место за отдельную плату могут зарегистрироваться онлайн не позднее чем за 60 дней до запланированного вылета.

Читайте также:

Путешественники, которые предварительно не бронировали места, имеют возможность зарегистрироваться онлайн за 24 часа до вылета.

Тот, кто не зарегистрировался онлайн за 2 часа до вылета, может зарегистрироваться в аэропорту за 40 минут за дополнительную плату в размере 55 фунтов стерлингов (примерно 3 250 гривен) с одного пассажира.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Ryanair добавил в летнее расписание аж 19 новых маршрутов из Польши. Пассажиры смогут выгодно добраться до популярных курортов Италии и Балкан. Кроме этого, без переплат будут доступны рейсы в датский Орхус, шведский Мальме или ирландский Шеннон.

Также Новини.LIVE писали, на сколько еще времени Ryanair хватит забронированного по старым ценам топлива для самолетов. В частности, перевозчик рискует столкнуться с перебоями в поставках в Европе уже в конце весны. Цены на билеты могут взлететь уже в конце мая или в июне.

авиарейсы самолеты Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации