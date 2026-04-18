Полет с Ryanair: за что можно получить штраф в 3200 гривен

Пассажиры совершают посадку на рейс Ryanair.

Во время подготовки к поездке за границу нужно учесть множество вещей и есть несколько важных дел, которые необходимо обязательно выполнить перед вылетом. Эта частая ошибка во время регистрации на рейс Ryanair может обернуться кругленьким штрафом в аэропорту.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Как пассажирам Ryanair не переплачивать в аэропорту

Авиакомпания в приложении и письмом на электронную почту всегда напоминает путешественникам, что надо зарегистрироваться на свой рейс, однако часть пассажиров забывает это сделать.

Отдыхающие, которые путешествуют с Ryanair, должны будут заплатить 55 фунтов стерлингов (примерно 3 250 гривен) с человека за регистрацию в аэропорту, хотя могли бы зарегистрироваться онлайн бесплатно. За семью из четырех человек придется заплатить аж 220 фунтов (около 13 000 гривен).

Пассажиры Ryanair, которые заранее забронировали место за отдельную плату могут зарегистрироваться онлайн не позднее чем за 60 дней до запланированного вылета.

Путешественники, которые предварительно не бронировали места, имеют возможность зарегистрироваться онлайн за 24 часа до вылета.

Тот, кто не зарегистрировался онлайн за 2 часа до вылета, может зарегистрироваться в аэропорту за 40 минут за дополнительную плату в размере 55 фунтов стерлингов (примерно 3 250 гривен) с одного пассажира.

