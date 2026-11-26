Вокзал в Чунцине. Фото: People's Daily/Instagram

Крупнейший в мире железнодорожный вокзал, расположенный в китайском городе Чунцин. Площадь вокзала превышает территорию Ватикана. Ежедневно отсюда на поездах отправляются около 300 тысяч человек.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Чем уникален вокзал в Чунцине

Вокзал «Чунцин-Восток» занимает площадь 1,22 млн квадратных метров, что в два раза больше площади Ватикана, равной примерно 170 футбольным полям. Инфраструктура комплекса включает 15 платформ, 29 путей, а также три футбольных поля.

Реализация проекта длилась семь лет: строительство началось в 2018 году параллельно с прокладкой одной из линий высокоскоростной железной дороги. Основные строительные работы были завершены весной 2024 года, а официальное открытие объекта состоялось 27 июня 2025 года.

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В процессе возведения сооружения было использовано два миллиона кубометров бетона и 366 тысяч тонн стали. Выбор Чунцина в качестве места расположения такого масштабного инфраструктурного узла обусловлен его стратегическим значением в центральной части Китая, что обеспечивает оптимальные условия для пересадок.

Вокзал расположен за пределами города, интегрирован в систему метрополитена и напоминает современный авиационный терминал.

Со станции Чунцин-Восток осуществляется регулярный отправка поездов по следующим направлениям:

Шанхай;

Пекин;

Ухань;

Ванчжоу и Цяньцзян.

Чунцин-Восток функционирует как многофункциональный транспортно-логистический узел и деловой центр. Инфраструктура комплекса включает отели различных категорий, офисные площади, а также сеть заведений общественного питания и объектов сферы услуг.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что PKP Intercity оснастит поезда спутниковым интернетом. Пилотная программа стартует уже в конце октября — начале ноября 2026 года. Пассажиры смогут пользоваться интернетом в районах, удаленных от населенных пунктов, где связь пропадает из-за недостаточной инфраструктуры операторов GSM.

Также мы писали, что Deutsche Bahn улучшит пунктуальность поездов. Главной причиной большого количества задержек поездов является плохое состояние инфраструктуры. В настоящее время железнодорожный перевозчик проводит ремонтные и модернизационные работы в рекордных масштабах, чтобы в долгосрочной перспективе восстановить работоспособность железнодорожной сети.