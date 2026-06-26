Роботи та 400 гейтів: де побудують найбільший аеропорт в світі

Проєкт міжнародного аеропорту "Аль-Мактум". Фото: Coop Himmelb(l)au, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

У Дубаї планується відкриття найбільшого та найсучаснішого аеропорту у світі. В ньому працюватимуть роботи, а пасажирам не доведеться стояти в довгих чергах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Найбільший аеропорт світу

Новий міжнародний аеропорт "Аль-Мактум", буде розташований на південному заході від Дубая. Він замінить Міжнародний аеропорт Дубая (DXB) протягом найближчого десятиліття і, як очікується, стане найзавантаженішим аеропортом у світі. Його площа складатиме 70 квадратних кілометрів.

На його території буде розміщено п’ять паралельних злітно-посадкових смуг, 400 виходів до літаків. Найсучасніші технології дозволять обслуговувати до 260 мільйонів пасажирів на рік.

Для порівняння, минулого року аеропорт DXB обслужив 86,9 мільйона пасажирів, що зробило його найзавантаженішим аеропортом світу за обсягом міжнародних перевезень.

Очікується, що перший етап проєкту буде завершено протягом десяти років, а початкова пропускна здатність становитиме 150 мільйонів пасажирів на рік.

Раніше Новини.LIVE розповідали, до якого аеропорту найвигідніше планувати свій маршрут з Києва. Зокрема, мандрівники можуть вилетіти з румунських міст Ясси (578 кілометрів від Києва) та Сучави (625 кілометрів від Києва).

Також Новини.LIVE писали, як не стояти довго в черзі в аеропорту, якщо треба забрати свій багаж. Річ у тім, що найчастіше багаж завантажують до літака незадовго до вильоту, а отже, ймовірність того, що його завантажать першим, залежить від часу реєстрації. Проте інколи вирішальним фактором при завантаженні валіз є їхня вага.