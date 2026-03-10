Как изменится рынок такси в Украине

Лицензии, QR-коды и страховка — в Украине стартует реформа рынка такси
Министерство развития громад и территорий Украины подготовило проект реформ для рынка такси. В этом проекте предлагается разрешить легальную работу большинства водителей, перевести все процедуры в цифровую форму и утвердить обновленный порядок предоставления услуг.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на официальное сообщение министра развития громад и территорий Алексея Кулебы.
Что предусматривает реформа
Согласно информации министра, на сегодня в Украине официально получили лицензии на перевозку только 9,5 тысячи автомобилей, тогда как фактически работает более 200 тысяч водителей. То есть легально работает лишь 5% водителей, тогда как все остальные находятся в тени.
Концепция реформы предлагает несколько ключевых изменений для рынка такси:
- введение нового статуса "автомобильный самозанятый перевозчик", что позволит работать без регистрации ФЛП;
- получение электронного сертификата водителя через информационные системы "Укртрансбезопасности";
- упрощенную модель налогообложения, где цифровые платформы будут выступать налоговыми агентами;
- обязательное страхование водителя и пассажиров.
"В салоне автомобиля будет QR-код, по которому пассажир сможет проверить действие сертификата, страхование поездки и основную информацию о перевозчике", — отметил Алексей Кулеба.
Параллельно предлагают установить ответственность для цифровых платформ, организующих поездки.
"Вход на рынок предлагается максимально простым: один прожиточный минимум на два года (ориентировочно 3028 грн), что составляет примерно 130 грн в месяц", — добавил Алексей Кулеба.
Когда реформа вступит в силу
Законопроект сейчас проходит согласование с органами государственной власти.
"Следующий шаг — его рассмотрение правительством и представление в Верховную Раду на рассмотрение народным депутатам. Наша цель — прозрачный рынок, справедливые правила для водителей и безопасный сервис для пассажиров", — подчеркнул Алексей Кулеба.
После принятия закона рынку дадут примерно шесть месяцев на техническую подготовку и адаптацию.
После запуска новых правил Министерство планирует еще один переходный период на три месяца. В это время водители смогут оформить сертификаты без штрафов.
В итоге государство рассчитывает получить более прозрачный рынок, водители — понятные правила работы, а пассажиры — безопасные поездки, говорят в министерстве.
Сколько зарабатывают водители такси
Ранее мы писали, сколько зарабатывают таксисты в Украине в 2026 году. Средняя зарплата водителя такси сейчас составляет 37 500 грн в месяц, что на 10 000 грн выше средней зарплаты по стране.
Больше всего готовы платить водителям Bolt, Uklon, Uber и других компаний в Киеве — около 45 000 грн в месяц. Второе место по уровню доходов таксистов занимает Одесса — 42 000 грн в среднем, третье — Львов, где водители такси зарабатывают около 40 000 грн.
Также мы писали о новых штрафах для таксистов до 8 500 гривен для таксистов — какими могут быть новые правила в Украине. Правительство решило обновить законодательную базу и ввести нововведения в сфере перевозок пассажиров на такси. Изменения должны произойти как для таксистов, так и для их клиентов.
Ключевое нововведение — новая статья 1333, которой предлагают дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях. Она вводит ответственность за нарушение условий и правил перевозок пассажиров на такси.
Читайте Новини.LIVE!