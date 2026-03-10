Как изменится рынок такси в Украине

Правительство взялось за реформу такси. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Министерство развития громад и территорий Украины подготовило проект реформ для рынка такси. В этом проекте предлагается разрешить легальную работу большинства водителей, перевести все процедуры в цифровую форму и утвердить обновленный порядок предоставления услуг.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на официальное сообщение министра развития громад и территорий Алексея Кулебы.

Что предусматривает реформа

Согласно информации министра, на сегодня в Украине официально получили лицензии на перевозку только 9,5 тысячи автомобилей, тогда как фактически работает более 200 тысяч водителей. То есть легально работает лишь 5% водителей, тогда как все остальные находятся в тени.

Концепция реформы предлагает несколько ключевых изменений для рынка такси:

введение нового статуса "автомобильный самозанятый перевозчик", что позволит работать без регистрации ФЛП;

получение электронного сертификата водителя через информационные системы "Укртрансбезопасности";

упрощенную модель налогообложения, где цифровые платформы будут выступать налоговыми агентами;

обязательное страхование водителя и пассажиров.

"В салоне автомобиля будет QR-код, по которому пассажир сможет проверить действие сертификата, страхование поездки и основную информацию о перевозчике", — отметил Алексей Кулеба.

Параллельно предлагают установить ответственность для цифровых платформ, организующих поездки.

"Вход на рынок предлагается максимально простым: один прожиточный минимум на два года (ориентировочно 3028 грн), что составляет примерно 130 грн в месяц", — добавил Алексей Кулеба.

Когда реформа вступит в силу

Законопроект сейчас проходит согласование с органами государственной власти.

"Следующий шаг — его рассмотрение правительством и представление в Верховную Раду на рассмотрение народным депутатам. Наша цель — прозрачный рынок, справедливые правила для водителей и безопасный сервис для пассажиров", — подчеркнул Алексей Кулеба.

После принятия закона рынку дадут примерно шесть месяцев на техническую подготовку и адаптацию.

После запуска новых правил Министерство планирует еще один переходный период на три месяца. В это время водители смогут оформить сертификаты без штрафов.

В итоге государство рассчитывает получить более прозрачный рынок, водители — понятные правила работы, а пассажиры — безопасные поездки, говорят в министерстве.

Сколько зарабатывают водители такси

Ранее мы писали, сколько зарабатывают таксисты в Украине в 2026 году. Средняя зарплата водителя такси сейчас составляет 37 500 грн в месяц, что на 10 000 грн выше средней зарплаты по стране.

Больше всего готовы платить водителям Bolt, Uklon, Uber и других компаний в Киеве — около 45 000 грн в месяц. Второе место по уровню доходов таксистов занимает Одесса — 42 000 грн в среднем, третье — Львов, где водители такси зарабатывают около 40 000 грн.

Также мы писали о новых штрафах для таксистов до 8 500 гривен для таксистов — какими могут быть новые правила в Украине. Правительство решило обновить законодательную базу и ввести нововведения в сфере перевозок пассажиров на такси. Изменения должны произойти как для таксистов, так и для их клиентов.

Ключевое нововведение — новая статья 1333, которой предлагают дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях. Она вводит ответственность за нарушение условий и правил перевозок пассажиров на такси.