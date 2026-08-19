Проїзний за 35 євро: як заощадити на поїздках Словаччиною

Потяг "Železničná spoločnosť Slovensko" (ZSSK). Фото: ZSSK/Facebook

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Словацький залізничний оператор "Železničná spoločnosť Slovensko" (ZSSK) продовжує літню акцію "SLOVAK" до 31 серпня. Пасажири можуть об'їздити потягом всю країну всього за 35 євро. Також доступні дешевші варіанти поїздок для молоді та власників пільгових карток.

Про це пише Railway Pro, передає Новини.LIVE.

Як заощадити на поїздках по Словаччині

Мандрівникам, які бажають відкрити для себе Словаччину, залишилося два тижні, щоб скористатися літніми квитками SLOVAK.

Найдоступнішим варіантом є SLOVAK TÝŽDEŇ (тижневий квиток), який коштує 35 євро і дає можливість необмеженого проїзду протягом семи днів на поїздах ZSSK по всій країні.

Квиток можна придбати до 31 серпня через додаток IDeme vlakom, в інтернет-магазині компанії або в касах ZSSK.

Пропозиція включає три варіанти, вартістю від 19 до 35 євро. Проїзний "SLOVAK TÝŽDEŇ" коштує 35 євро, і його можна придбати без спеціальної залізничної картки.

Для власників картки "KLASIK" віком від 26 років доступний варіант "SLOVAK KLASIK" (річна дисконтна картка) вартістю 29 євро.

Молодь віком до 26 років, яка має картку JUNIOR, може скористатися проїзним SLOVAK JUNIOR, яка вартує 19 євро на тиждень.

За доплату в розмірі 1 євро знижкою також можна скористатися у поїздах вищого класу, таких як SC, EC, Railjet та Railjet Xpress.

Власники карток також отримують знижки на проїзд туристичними залізницями Татр, зокрема на Tatranská elektrická železnica та зубчастою залізницею.

Пропозиція SLOVAK діє до кінця серпня. Мандрівники мають можливість подорожувати практично по всій країні протягом тижня за 35 євро, не купуючи окремого квитка на кожну поїздку.

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