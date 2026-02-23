НАЗК роз’яснило, чи підлягає декларуванню авто, примусово відчужене під час воєнного стану

Як відобразити в декларації примусове відчуження авто. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Автомобіль, який був примусово відчужений у період дії воєнного стану, не потрібно декларувати — за умови, що є відповідний акт. Право власності припиняється з дати підписання цього документа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції.

Коли авто не потрібно вказувати в декларації

У Національному агентстві з питань запобігання корупції пояснили, що якщо транспортний засіб переданий державі за процедурою примусового відчуження і складено акт, такий автомобіль у декларації не зазначається.

Йдеться про випадки, коли під час воєнного стану майно переходить у власність держави з попереднім повним відшкодуванням вартості або з подальшою компенсацією. Процедура визначена законом про передачу та примусове відчуження майна в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Датою припинення права власності вважається день підписання акта про примусове відчуження.

Коли потрібно декларувати авто

Інша ситуація — якщо автомобіль фактично вибув із володіння, але акт не оформлено, а в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів він і далі обліковується за суб’єктом декларування або членом його сім’ї.

У такому випадку транспортний засіб підлягає декларуванню за загальними правилами.

Право на компенсацію за авто

Колишні власники мають право на компенсацію за примусово відчужене авто. У НАЗК уточнили, що в цьому випадку отримані кошти вважаються доходом.

Тому цю компенсацію потрібно відобразити у розділі 11 декларації "Доходи, у тому числі подарунки" за той звітний період, коли гроші фактично надійшли.

