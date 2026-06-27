Поїздка в потязі УЗ: до якого віку дитині не потрібен квиток

Маленька українка мандрує потягом УЗ. Фото: Укрзалізниця/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Українці з дітьми мають можливість зекономити. Зокрема, деякі маленькі пасажири можуть подорожувати безплатно або отримувати знижки на квитки на потяги Укрзалізниці. Також дітям доступні певні послуги.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

Безкоштовні поїздки потягом з дітьми

Зокрема, до певного віку діти можуть подорожувати безкоштовно в супроводі дорослих, без окремого місця.

Діти, які не займають окремого місця в потязі, можуть подорожувати Україною до 5 років включно. На рейсах до Молдови та зворотно маленькі українці можуть їздити без доплат до 4 років включно, а до Румунії, Польщі, Словаччини, Австрії, Угорщини та зворотно — до 3 років включно.

В Укрзалізниці попередили, що подорожуючи Україною з двома та більше дітьми віком до 5 років включно, потрібно купувати дитячий квиток. Зокрема, на кожні дві дитини віком до 5 років можна треба придбати 1 дитячий квиток.

Мандрувати Європою без окремого квитка можна з однією дитиною віком до 3 років включно. Якщо дітей більше, потрібно купувати дитячі квитки на кожного.

Крім того, для дітей віком від 6 до 13 років діє знижка 25% від тарифної вартості квитка. На рейсах до Молдови та зворотно діє знижка 62-64% від загальної вартості квитка для дітей від 5 до 9 років.

На квитки для дітей до Європи діє 50% знижка, проте вона не поширюється на місця у вагонах плацкарт.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Укрзалізниця оновила літній розклад. Компанія додала аж 12 нових рейсів, прискорила 3 поїзди, продовжила до гір 4 маршрути, а також перетворила 8 денних потягів на щоденні. Проте квитки на додаткові рейси будуть з'являтися у продажу поступово.

Також Новини.LIVE писали, як можна заощаджувати на квитках Укрзалізниці. Мандрівниця розкрила, як не переплачувати не лише в потягах Інтерсіті, а й на міжнародних напрямках. За допомогою деяких лайфхаків інколи можна зекономити до 500 гривень.