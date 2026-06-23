Поруч з Україною збудують найвищий підвісний міст в Європі

Новий міст у Румунії. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

У Румунії побудують найвищий підвісний міст у Європі. Він пролягатиме через долину річки Ребра поблизу села Парва у Трансильванії. Туристи отримають можливість насолодитися неймовірними краєвидами гірськими ландшафтами Національного парку Роднейських гір.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Timp Online.

Новий міст у Румунії

У місті Парва було підписано контракт на будівництво підвісного мосту, який пролягатиме через долину Ребреї.

Ця інвестиція, орієнтовна вартість якої становить близько 24 мільйонів леїв, дозволить по-новому насолодитися красою гірського ландшафту Родніських гір.

Він буде розташований за 45 кілометрів від кордону з Україною, у Карпатському регіоні.

Підвісний міст, довжиною 620 метрів, перетинатиме долину Ребреї. Він може стати найвищим мостом у Європі та однією з найвидовищніших туристичних атракцій Румунії.

Мер громади Парва Іоан Стругарі планує провести громадські консультації, в рамках яких громадяни зможуть запропонувати та обрати назву майбутнього підвісного мосту.

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