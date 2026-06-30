Популярний залізничний перевізник ЄС додав понад 20 млн місць: доступні рейси

Поїздка на потязі Renfe. Фото: Renfe, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Державний залізничний оператор Іспанії Renfe додав 21,6 млн місць на потяги на літній сезон 2026 року. Додаткові рейси курсуватимуть у період з 30 червня по 15 вересня.

Про це повідомляє Railway Pro передає Новини.LIVE.

Renfe розширив графік на літо

Зазначається, що місця доступні на рейсах AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant та Media Distancia, а також на AVE Internacional.

Загалом кількість місць на комерційних швидкісних та міжміських рейсах на основних залізничних коридорах Іспанії перевищить 8,9 мільйона, що на 100 тис. місць більше, ніж минулого року.

За даними компанії Renfe, найпопулярнішими напрямками на літо 2026 року є Валенсія, північ Іберійського півострова та Андалусія. Також на маршруті Мадрид — Аліканте буде додано понад 410 000 місць.

На маршруті до Ла-Коруньї на північному заході Іспанії, передбачено майже 382 000 місць на потягах серії 106, що мають найбільшу місткість серед поїздів далекого прямування компанії Renfe.

Компанія також збільшує пропускну здатність високошвидкісних поїздів середньої дальності Avant та додала понад 3 мільйони місць на літо.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ÖBB та SBB запустили потяг нового покоління "Nightjet", який з'єднав Цюріх (Швейцарія) із Віднем (Австрія). Рейс курсує через два найважливіші культурні та туристичні міста Альпійського регіону. Ціни стартують від 34 швейцарських франків (майже 37 євро) в один бік.

Також Новини.LIVE писали, що Leo Express запускає найдовший рейс у Європі через великі міста Німеччини, Чехії та Польщі. Дорога, протяжністю 1300 км, займатиме 18,5 годин. Потяги оснащені Wi-Fi, розетками, кондиціонерами.