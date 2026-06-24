Популярний лоукостер змінив додаток: що треба знати пасажирам

Пасаижири в салоні літака Jet2. Фото: Jet2, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Британський лоукостер Jet2 запровадив нове правило "72 годин" для пасажирів, які вирушають у відпустку. Зміни мають зробити подорожі за кордон зручнішими та простішими.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Jet2 запровадив зміни для пасажирів

Бюджетна авіакомпанія запустила у мобільному додатку нову функцію, яка дозволить клієнтам переглядати розклад рейсів у режимі реального часу, статус польотів та інші оновлення за 72 години до вильоту.

Нова функція має надавати клієнтам точну та своєчасну інформацію у будь-який момент, щоб зробити відпочинок простішим і зручнішим.

У Jet2 зазначили, що ці оновлення є частиною постійних інвестицій у забезпечення найкращого рівня обслуговування клієнтів. Оновлення дає доступ до ключової інформації про рейс саме тоді, коли найбільше потрібна.

Окрім можливості переглядати розклад рейсів у режимі реального часу та інформацію про статус рейсів за три дні до вильоту, клієнти тепер також можуть дізнатися, як і коли вони зможуть зустрітися зі своїм консультантом Jet2 на курорті.

Цей додаток дозволить клієнтам переглядати час і місце зустрічей, а також дізнаватися ім’я співробітника служби підтримки клієнтів. Така функція стала можливою після того, як минулого року Jet2 запустила "Live Transfer Status", яка дозволяє клієнтам відстежувати маршрут автобусного трансферу до аеропорту вильоту в режимі реального часу.

Наразі ця послуга доступна для клієнтів Jet2, які повертаються додому з відпустки із Балеарських та Канарських островів, Іспанії, Марокко, Туреччини та Болгарії і користуються автобусним трансфером до аеропорту вильоту. Цього літа послуга буде доступна у Греції, Кіпрі, Мальті, Фару та Мадейрі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, до якого аеропорту найвигідніше планувати свій маршрут з Києва. Зокрема, мандрівники можуть вилетіти з румунських міст Ясси (578 кілометрів від Києва) та Сучави (625 кілометрів від Києва).

Також Новини.LIVE писали, що мандрівникам цього літа варто прибувати в аеропорт раніше. Зокрема, систему в’їзду-виїзду (EES) в Європі може знову спровокувати багатогодинні затримки. Поки система не почне працювати безперебійно, краще прибути за дві-три години до вильоту.