Понад 500 зупинок у червні: що заважає роботі метро в Києві

Есклатор в метро Києва. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Щодня у київській підземці пересувається по місту тисячі пасажирів. Проте варто пам'ятати, що в метро треба бути уважним та дотримуватись правил. Зокрема, через необережність пасажирів ескалатори вимушено зупиняли за червень понад 500 разів.

Про це повідомила пресслужба КМДА в Telegram, передає Новини.LIVE.

Безпека в метро Києва

В КМДА підкреслили, що уважність на ескалаторі допомагає уникнути травм і затримок у роботі підземки. Зокрема, лише за червень екскалатори вимушено зупиняли 570 разів, з них найбільше (263 рази) щоб запобігти травмуванню пасажира.

В КМДА розповіли, що в найчастіше в ескалаторі застрягають сумки, пакети, взуття, монети, поли довгого одягу та підбори.

Найдивнішою знахідкою червня став мобільний телефон, який зупинив ескалатор на станції "Університет".

Пасажирів закликали притримуватись правил безпеки в підземці:

триматися за поручень;

не бігти і не сідати на сходи;

стежити за сумками, пакетами та довгим одягом;

тримати дітей за руку, а найменших – на руках.

Така поведінка допоможе уникнути травм та затримок у роботі метрополітену.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на якому етапі зараз знаходиться будівництво метро на Виноградар в Києві. Зокрема, нині метробудівці переоблаштовують комунікації та готуються до застосування технології мікротунелювання. Такий метод дає можливість не переривати густонаселені райони.

Також Новини.LIVE писали, скільки людей можуть вмістити станції метро Києва. Зокрема, "Арсенальна", "Печерська" та "Золоті ворота" можуть вмістити орієнтовно 1 500-2 000 осіб. Проте варто зауважити, що підрахунки є орієнтовними, адже в КМДА не надавали відповідної інформації.