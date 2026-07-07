Пасажирка похизувалася приємним бонусом від Укрзалізниці: хто може його отримати

Перекус в потязі Укразлізниці. Фото: УЗ, скриншот. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Росія продовжує тероризувати Україну масованими ударами ракетами та дронами. Щоб безпечно довезти пасажирів, Укрзалізниця вимушена оперативно перебудовувати маршрути. Зміни призводять до затримок, проте перевізник намагається всіляко підтримати пасажирів, зокрема, й смаколиками.

Один з таких бонусів показала користувачка Svitlana Pylypenko в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

"Залізний" перекус для пасажирів УЗ

Одна з пасажирок показала, що видає Укрзалізниця пасажирам, рейси яких затримуються. Щоб трохи підвищити настрій та підтримати людей у розпал війни — провідники роздали їм безкоштовні пакунки із перекусом. Рейс пасажирки через атаку Росії запізнювався на понад 4 години.

В пакунку запакована листівка, сушені курячі слайси, крекер, сік, чай та солодощі — батончик із фініком та кокосом, а також невеликий шматочок халви.

В УЗ попередили, що під час масових затримок фізично нереально забезпечити перекусом усі поїзди, адже аартнери мають обмежений час на приготування та доставку.

Перевізник порекомендував українцям завжди мати із собою у потяг невеликий запас питної води та легкий перекус (галетне печиво, батончики чи інші продукти тривалого зберігання).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що не всі вагони мають кондиціонери або нормальну вентиляцію, тому в дорозі буває дуже душно, що погано впливає на самопочуття. В Укрзалізниці пояснили, чому поки неможливо обладнати всі поїзди сучасними системами охолодження.

Також Новини.LIVE писали, як зробити свою поїздку в потязі Укрзалізниці під час екстремальної спеки максимально комфортною. Зокрема, пасажирам варто подбати про достатній запас питної води, портативний вентилятор або віяло, павербанк, легкий головний убір та легкий перекус.