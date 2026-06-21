Пасажири УЗ мають право повернути втрачені речі: куди варто звернутись

Пасажирка мандрує потягом Укрзалізниці. Фото: УЗ, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

В Україні розпал літніх відпусток і тисячі пасажирів вирушають на омріяний відпочинок. Проте поїздку може зіпсувати загублена в потязі Укрзалізниці річ. Не зайвим буде знати, як діяти, якщо після завершення поїздки ви не можете знайти улюблені навушники чи кофту.

Алгоритм дій у разі втрати речей у потязі зазначається в 17 розділі Правил перевезення Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Що УЗ робить із загубленими речами

За правилами, на вокзалі чи в потязі при виявленні загублених речей складається спеціальний акт. В ньому детально описується, що саме було знайдено та обставини, за яких їх було виявлено.

Документ складається за участю особи, що виявила речі: у поїзді — начальником поїзда (старшим стюардом) в присутності провідника (стюарда) вагона, на станції — начальником станції (вокзалу). Копія цього акту видається особі, яка виявила річ.

На кожну знайдену чіпляють ярлик із зазначенням станції та порядкового номера, за яким предмет записаний у обліковій книзі, а перед пломбуванням складається опис в присутності патрульного.

Як та де забрати загублену річ в потязі УЗ

Усі загублені речі на вокзалах та у потягах потрапляють у бюро знахідок. Пасажир може заповнити спеціальну форму на сайті перевізника чи зателефонувати на гарячу лінію 0 800 503 111.

Варто врахувати, що пасажир має довести своє право на загублені речі. Зокрема, він має письмово вказати точні прикмети предметів та їх вміст, або подати ключі до замків, які замикають речі (з пересвідченням у тому, що це дійсно ключі від цих замків).

При цьому власник загубленої речі має сплатити певну суму за зберігання речі, а також видати розписку у довільній формі про одержання речей. Пасажир має зазначити в ній місце постійного проживання, серію та номер паспорт або іншого документа, що посвідчує особу.

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