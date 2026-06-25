Пасажири Ryanair знайшли прихований "бізнес-клас": який вигляд він має

Секретний ряд Ryanair. Фото: Pexels, Ryanair. Колаж: Новини.LIVE

Пасажири Ryanair знайшли "таємний" бізнес-клас. Мова йде про місця, оснащені додатковими зручностями, про які багато мандрівників навіть не підозрюють.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Irish Mirror.

Секретне місце в літаку Ryanair

Більшість лоукостерів пропонують мало місця в літаках, стягують додаткові збори за вибір місця та додатковий багаж. Попри такий підхід, пасажири просять авіакомпанію додати послуги, які б могли підвищити комфорт під час польотів.

У відповідь на це компанія часто в соцмережах натякає на "оновлення" або преміум-послуги, а потім виявляється, що у неї насправді немає жодних планів щодо їх впровадження. Тому пасажирам доводиться "рятувати" себе у літаку самостійно.

Зокрема, одна з пасажирок розповіла, що 29-й ряд — це єдине місце в літаку Ryanair, де є власна розетка. Вона розташована за відкидним столиком крісла. Проте замість реальної розетки, там звичайна наклейка. Компанія вчергове потролила мандрівників.

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Авіакомпанія Ryanair не пропонує бізнес-клас на своїх рейсах. У кріслах також немає розеток для пасажирів, а також інших засобів зарядки на борту, таких як USB-порти. Це пов’язано з тим, що їхній флот суворо налаштований на бюджетні перельоти.

Натомість авіакомпанія рекомендує пасажирам повністю зарядити всі пристрої, якими вони планують користуватися під час польоту, ще до посадки на борт.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому не завжди варто довіряти дешевим пропозиціям Ryanair. Дуже часто невеликі аеропорти, що є хабами Ryanair, знаходяться далеко від великих міст. Тому дорога туди часто може обійтися пасажирам навіть дорожче, ніж сам політ.

Також Новини.LIVE писали, що восени Ryanair розширить авіабазу в Братиславі ще одним, четвертим літаком B737. Пасажири зможуть вигідно літати до Пафосу, Тирани, Турину та Варшави. Квитки вже доступні на сайті та в додатку перевізника. Ціни на рейси стартують від 29,99 євро.