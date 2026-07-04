Подорож УЗ: як діяти, якщо інший пасажир курить в потязі

Заборона паління в потягах. Фото: Укрзалізниця, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В Укрзалізниці прокоментували дискусію щодо шкідливої звички деяких пасажирів. Зокрема, не можна палити у потязі через потенційну загрозу займання вагонів. В компанії розповіли, як діяти, якщо хтось з мандрівників порушує заборону.

Відповідний допис був опублікований в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Паління у потягах УЗ

Одна з паcажирок поскаржилася, що провідниця не робить зауваження пасажиру. Зокрема, чоловік кожні 20 хвилин виходив у тамбур покурити і запах сигарет заважає іншим мандрівникам.

"Я вже задихаюсь в купе. Не кажіть тільки, що я маю йому щось сказати , він вже на дівчинку накричав, що вона виставила свою "косметичку" і він перечепився, тож я лежу на верхній полиці і не маю наміру з ним спілкуватись", — поділилась пасажирка.

В УЗ підкреслили, що паління у поїздах заборонене, і якщо пасажир порушує цю заборону, варто обов'язково повідомити про це провідника або начальника поїзда.

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Проте там додали, що провідник фізично не може одночасно перебувати в усіх частинах вагона та бачити дії кожного з трьох десятків пасажирів, адже під час рейсу виконує багато інших службових обов'язків.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що не всі вагони мають кондиціонери або нормальну вентиляцію, тому в дорозі буває дуже душно, що погано впливає на самопочуття. В Укрзалізниці пояснили, чому поки неможливо обладнати всі поїзди сучасними системами охолодження.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця оновила літній розклад. Компанія додала аж 12 нових рейсів, прискорила 3 поїзди, продовжила до гір 4 маршрути, а також перетворила 8 денних потягів на щоденні. Проте квитки на додаткові рейси будуть з'являтися у продажу поступово.