Главная Транспорт Горючего хватит: почему Украина избежит кризиса в апреле

Горючего хватит: почему Украина избежит кризиса в апреле

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 13:21
Будет ли дефицит топлива в Украине в апреле 2026 года
Дефицита топлива в апреле не ожидается. Фото: Новини.LIVE, кадр из видео. Коллаж: Новини.LIVE

В апреле в Украине не предвидится недостатка горючего, так как контракты на поставки уже заключены. Кроме того, Украина получает горючее сразу из 12 стран мира. В настоящий момент главное — не стоимость горючего, а его наличие.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

В Украине не будет топливного кризиса

По словам Закревского, Украине удалось избежать критических рисков благодаря тому, что источники поставок распределены между более чем десятью странами.

"Речь идет сейчас не о ценах, речь о идет о ресурсе. То есть, если ты имеешь законтрактованные поставки, это главное. А цены могут меняться от того, что завтра Трамп что-то утром скажет, потом вечером скажет, а цены будут колебаться от 119 долларов за баррель нефти до 98 за один день. Речь сейчас идет именно об обеспечении. Когда ты смотришь на нашу систему, ты понимаешь, что она лучшая в мире — то, что было создано в первые 4 месяца 2022 года, это пример по диверсификации поставок для всех других стран", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что недавно в перечень поставщиков добавились еще два государства, а сейчас ведутся переговоры с новыми партнерами с Ближнего Востока.

Читайте также:

Отдельно эксперт отметил, что стоимость топлива и в дальнейшем будет колебаться, но при наличии достаточного количества топлива рынок будет работать без перебоев.

Что еще стоит знать о кризисе топлива

Ранее Новини.LIVE писали, что авиационная отрасль тоже оказалась в глубоком кризисе из-за роста стоимости топлива. Мировые авиакомпании повышают цены на билеты и аннулируют отдельные рейсы. Прибыльность авиации теперь зависит исключительно от количества пассажиров, готовых летать.

Также Новини.LIVE писали, что Литва уменьшит стоимость железнодорожных билетов на внутренних линиях вдвое. Правительство приняло решение из-за повышения цен на топливо, которое произошло из-за войны на Ближнем Востоке. Скидки будут действовать на все рейсы внутри страны и на каждый уровень обслуживания.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
