Дизель на біржі зріс майже вдвічі — що буде з цінами на АЗС

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн розказав про очікування нових цін на пальне через нафтову кризу, спричинену війною на Близькому Сході. За його словами, лише за тиждень ситуація на світових ринках змінилася шокуюче швидко, а ціну палива в Україні складно передбачити.

Тиждень нафтової кризи

"Ми маємо тиждень цієї нафтової кризи через війну на Близькому Сході. Починали минулий тиждень із 75 доларів за барель, а сьогодні зранку було вже 117", — зазначив експерт.

Водночас він наголосив, що для України важливіша не сама нафта, а вартість готового пального, адже країна фактично не купує сиру нафту і не має достатніх потужностей для її переробки.

"Нафта для України не дуже показова, тому що ми її не купуємо — нам немає де її переробляти. Ми дивимося на пальне", — пояснив Куюн.

За його даними, ціни на дизель на міжнародних біржах зросли майже вдвічі. Якщо позаминулої п’ятниці дизель на лондонській біржі коштував 762 долари за тонну, то зараз ціна вже сягає близько 1360 доларів.

Експерт підкреслив, що навіть за кілька днів динаміка була дуже різкою. Якщо у п’ятницю нафта коштувала приблизно 80-85 доларів за барель, то сьогодні, в понеділок — 117 доларів. Дизель за цей час подорожчав із близько 1150 до 1360 доларів за тонну.

"Це навіть у страшному сні важко було уявити", — наголосив він.

Чи буде паливо по 100 гривень за літр

Куюн пояснив, що кожні приблизно 200 доларів зростання вартості дизеля на біржі означають близько 10 гривень подорожчання на кожному літрі пального.

Також експерт заявив, що передбачити ціну 100 гривень за літр бензину або дизельного пального неможливо з певністю. Він пояснив, що ринок залежить від занадто багатьох змінних, тому назвати конкретну цифру наперед ніхто не береться.

Чи може пальне на державних АЗС бути дешевшим

Куюн також висловив сумнів у тому, що державні мережі заправок зможуть утримувати ціни нижче ринкових. Якщо держкомпанії запропонують пальне дешевше, ніж приватні станції, його відразу ж купуватимуть великими партіями перекупники, а потім продаватимуть за ринковою ціною. У підсумку дефіцит розпродасть запаси, і різниця зникне.

Єдиний спосіб вплинути на вартість пального, на думку експерта, — це зміни в податковому законодавстві. Зниження акцизів або інші податкові рішення зменшать собівартість пального, і тоді ціна на АЗС знизиться. Тому влада має прямий важіль, але все залежить від того, які саме кроки вона обере.

Ціни на бензин в Україні — що прогнозують

За прогнозами експертів, ціна на бензин А-95 в Україні може ще піднятися на 2 гривні за літр найближчим часом. Однак це вплине і на вартість інших товарів для українців.

Своєю чергою, нардепка Ніна Южаніна висловила занепокоєння через ситуацію на паливному ринку. Вона зазначила, що бензин в Україні теоретично може коштувати до 150 гривень за літр, якщо Антимонопольний комітет не втрутиться.