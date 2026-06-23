Оминайте їх стороною: які авіакомпанії постійно затримують рейси

Пасажири займають свої місця в літаку. Фото: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Оприлюднено список авіакомпаній та маршрутів із найбільшою кількістю затримок рейсів. Їх пасажирам доводиться чекати до 36 хвилин. Перед польотом мандрівникам варто перевіряти право на компенсацію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Найнепунктуальніші авіакомпанії світу

Авіакомпанія Tui Airways стала однією з найгірших за рівнем пунктуальності. Середня затримка рейсів склала 20 хвилин і 24 секунди.

Найменш пунктуальним серед маршрутів, на яких було здійснено щонайменше 100 рейсів, виявився маршрут із Бірмінгема на грецький острів Закінф, середня затримка на якому становила 46 хвилин.

За результатами аналізу даних Управління цивільної авіації (CAA), авіакомпанія Tui Airways посіла п’яте місце серед авіакомпаній із найбільшою кількістю затримок у 2025 році.

Air India другий рік поспіль показала найгірші показники: середня затримка склала 36 хвилин і 36 секунд. За нею "вишикувалися" Blue Islands (25 хвилин і 12 секунд), TAP Air Portugal (23 хвилини) та Saudia (21 хвилина і 18 секунд).

Найнепунктуальніші авіакомпанії світу:

Air India (36 хвилин і 36 секунд); Blue Islands (25 хвилин і 12 секунд); TAP Air Portugal (23 хвилини); Saudia (21 хвилина і 18 секунд); Tui Airways (20 хвилин і 24 секунди); SunExpress (20 хвилин і 12 секунд); Aurigny (19 хвилин і 36 секунд); Pegasus Airlines (18 хвилин і 36 секунд); Swiss (17 хвилин і 54 секунди); KLM (17 хвилин і 48 секунд).

Щоб не руйнувати свої плани у відпустці, варто уникати компанії зі списку, а також заздалегідь дізнатися у політику компенсації у перевізників.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що мандрівникам цього літа варто прибувати в аеропорт раніше. Зокрема, систему в’їзду-виїзду (EES) в Європі може знову спровокувати багатогодинні затримки. Поки система не почне працювати безперебійно, краще прибути за дві-три години до вильоту.

Також Новини.LIVE писали, як не стояти довго в черзі в аеропорту, якщо треба забрати свій багаж. Справа в тому, що найчастіше багаж завантажують до літака незадовго до вильоту, а отже, ймовірність того, що його завантажать першим, залежить від часу реєстрації. Проте інколи вирішальним фактором при завантаженні валіз є їхня вага.