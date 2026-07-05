Одна з країн ЄС запустить нові Інтерсіті: чим здивують пасажирів

Пасажири їдуть у нових потягах Interсity. Фото: Stadler, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Виробництво нових поїздів Interсity, замовлених компанією GYSEV, майже завершено. Перші чотири електропоїзди FLIRT Interсity вже перебувають на етапі кінцевого складання на заводі Stadler у місті Сєдльце (Польща), а випробування розпочнуться в серпні 2026 року в трьох країнах.

Про це повідомляє Railway Pro передає Новини.LIVE.

Нові потяги з'являться в Угорщині

Перші нові поїзди Interсity, замовлені угорсько-австрійським залізничним оператором GYSEV, наразі виготовляються на заводі Stadler. Це 11 електропоїздів FLIRT Interсity, які будуть поступово вводитися в експлуатацію з 2027 року.

За словами міністра транспорту Угорщини Давіда Вітезі, перші чотири поїзди вже перебувають на етапі складання.

Кузови вагонів були виготовлені на заводі Stadler у Сольноку (Угорщина), а потім транспортовані до Польщі для остаточного складання.

Очікується, що перший повністю зібраний поїзд прибуде до Угорщини до кінця цього року. Після цього розпочнуться внутрішні випробування та процедури сертифікації, необхідні для введення поїздів в експлуатацію. Випробування нових поїздів розпочнуться в серпні 2026 року і проходитимуть одночасно в Румунії, Чехії та Угорщині.

Нові Інтерсіті зможуть розвивати швидкість до 160 км/год. Очікується, що весь парк із 11 потягів буде готовий до літа 2028 року.

Поїзди курсуватимуть на маршрутах Будапешт–Дьйор–Сопрон та Будапешт–Дьйор–Сомбатхей. Завдяки конфігурації з подвійною напругою вони також зможуть курсувати в Австрії.

Нові поїзди складатимуться з п’яти вагонів, матимуть низькопідлогову конструкцію, кондиціонери, сучасну систему інформування пасажирів, Wi-Fi та порти USB-C.

У поїздах далекого сполучення також буде облаштовано зону харчування, обладнану автоматами з їжею та напоями. В літній період потяги можуть перевозити до 18 велосипедів.

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