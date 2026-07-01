Новий гіперзвуковий літак може скоротити переліт між континентами до 3 годин

Новий гіперзвуковий літак "Invictus". Фото: European Space Agency (ESA), Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Подорож довжиною понад 15 000 км із Великої Британії до Австралії вже давно вважається однією з найвиснажливіших у світі. Мандрівникам зазвичай доводиться проводити у повітрі від 22 до 27 годин. Однак завдяки новому гіперзвуковому літаку, який розробляється за підтримки Європейського космічного агентства (ЄКА), цей час можна скоротити до трьох годин.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

Що відомо про новий гіперзвуковий літак "Invictus"

Космічний літак "Invictus", спроєктований для польотів зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку більш ніж у п’ять разів, що дозволить йому одного дня долетіти з Лондона до Сіднея всього за три години.

На відміну від звичайного літака, "Invictus" злітатиме зі звичайної злітно-посадкової смуги, а потім набиратиме висоту до приблизно 25 кілометрів. Звідти він розганятиметься до гіперзвукових швидкостей і мчатиме навколо земної кулі.

"Invictus" перебуває на стадії проєктування, і завершення першої фази розробки очікується пізніше цього року, тоді як випробування двигунів у невеликих масштабах мають розпочатися у 2027 році. Перший політ літака наразі заплановано на 2034 рік на нижчій швидкості, а повні гіперзвукові випробування очікуються до 2036 року.

Літак "Invictus". Фото: European Space Agency (ESA).

Спочатку "Invictus" використовуватиметься для виведення супутників у космос, а не для перевезення пасажирів. Однак, якщо проєкт виявиться успішним, цю ж технологію з часом можна буде застосувати для забезпечення роботи нового покоління надшвидкісних комерційних рейсів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що мандрівникам цього літа варто прибувати в аеропорт раніше. Зокрема, систему в’їзду-виїзду (EES) в Європі може знову спровокувати багатогодинні затримки. Поки система не почне працювати безперебійно, краще прибути за дві-три години до вильоту.

Також Новини.LIVE писали, як не стояти довго в черзі в аеропорту, якщо треба забрати свій багаж. Річ у тім, що найчастіше багаж завантажують до літака незадовго до вильоту, а отже, ймовірність того, що його завантажать першим, залежить від часу реєстрації. Проте інколи вирішальним фактором при завантаженні валіз є їхня вага.