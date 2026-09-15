Проїзд в метро Києва: чи "згорять" невикористані поїздки по 8 грн

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Придбані за старими тарифами киянами поїздки на громадський транспорт не "згорять". Невикористані поїздки перерахують на Гаманець транспортної карти в Київ Цифровий.

Про це повідомили в КМДА, передає Новини.LIVE.

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Що буде з невикористаними транспортними в Києві

В КМДА розповіли, що в тому випадку, якщо до 14 вересня (включно) пасажир не використав усі поїздки, придбані за старими тарифами, то протягом тижня їх вартість перерахують на баланс транспортної карти (розділ "Мій Гаманець").

Пасажирам пояснили, що 10 поїздок вартістю 65 гривень (по 6,5 грн кожна) автоматично зарахується на транспортну картку та їх можна буде використати для оплати поїздок за актуальними тарифами.

В КМДА нагадали, що чим більше поїздок купувати, тим вигідніше вони обійдуться громадянам:

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1–9 поїздок – 30 грн;

10–19 – 28,9 грн;

20–29 – 27,8 грн;

30–39 – 26,6 грн;

40–49 – 25,5 грн;

50 поїздок – 25 грн.

Щоб оплатити проїзд коштами із невикористаних поїздок в Київ Цифровому потрібно:

відкрити "Транспортну карту";

вибрати потрібну картку;

натиснути "Мій Гаманець" – Придбати поїздки".

Проїзд можна оплатити у валідаторі як пластиковою, так і з цифровою транспортною карткою. Якщо на транспортній картці не буде поїздок — валідатор спише з Гаманця 30 грн за поїздку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, якою безкоштовною послугою в столичному метрополітені може скористатись кожен. Допомогу надають працівники підземки. Начальник однієї зі станцій в метро Києва Володимир пояснив, що для того, щоб скористатися відповідною безкоштовною послугою необхідно звернутися орієнтовно за 1 годину до запланованої поїздки.

Також Новини.LIVE писали, з якою валізою не можна спускатися у метро Києва. Невелику ручну поклажу чи багаж треба перевозитись у надійному пакуванні. За перевищення встановлених обмежень пасажиру доведеться доплачувати.