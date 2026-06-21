Ніколи не робіть це в аеропорту: помилка, через яку вас можуть пограбувати

Пасажири в аеропорту чекають на свої речі. Фото: Новини.LIVE, Еліна Ляхова

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

З наближенням літа багато мандрівників готуються вирушити у літню відпустку. Досвідчений експерт з подорожей застеріг пасажирів, чому не вказувати на валізах повну адресу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Чому не варто вказувати на валізі домашню адресу

Хоча для багатьох це може здатися нелогічним, адже на традиційних багажних бирках є місце для імені, номера телефону, адреси та навіть електронної пошти.

Проте блогер-мандрівник Марк Волтерс застеріг мандрівників, що вказівка адреси на валізі може стати причиною низки шахрайських дій.

Зокрема, зловмисники можуть використати цю адресу, щоб переадресувати вашу валізу чи викрасти цінні речі. Так, тим, хто хоче отримати доступ до ваших даних, достатньо всього лише однієї фотографії.

Так, якщо на валізі вказані ваші особисті дані, шахраї можуть попрохати авіакомпанію перенаправити багаж в інше місце, отримавши таким чином доступ до ваших особистих речей.

"Шахраї можуть подавати фальшиві заяви авіакомпанії, кажучи: "Ось номер моєї багажної бирки, де вона? О, її там немає, надішліть її в цей готель, за цією адресою". Тоді вам не пощастить", — попередив експерт.

Так, дані про вашу домашню адресу також можуть повідомити аферистам про те, що вас не буде вдома.

З цієї ж причини не варто ділитися надто великою кількістю своїх особистих даних у соціальних мережах. Це стосується, зокрема, не лише багажних бирок, а й посадкових талонів, а також іншої інформації, яку ви публікуєте під час відпустки.

Експерт також закликав туристів остерігатися підроблених номерів служб підтримки клієнтів.

Зокрема, публікація допису в соцмережах, адресованого вашій авіакомпанії, може призвести до того, що вам напишуть з фейкових акаунтів, стверджуючи, що можуть вирішити вашу проблему, якщо ви надішлете свої банківські реквізити.

Проте авіакомпанії не будуть запитувати дані вашої кредитної картки у приватних повідомленнях — вони вже мають цю інформацію, оскільки ви придбали квиток.

Він порекомендував мандрівникам переконатися, що вони пишуть у перевірені канали служби підтримки клієнтів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, до якого аеропорту найвигідніше планувати свій маршрут з Києва. Зокрема, мандрівники можуть вилетіти з румунських міст Ясси (578 кілометрів від Києва) та Сучави (625 кілометрів від Києва).

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть самостійно перевірити обмеження на виїзд за кордон. Система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ і пасажирам миттєво з'явиться статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".