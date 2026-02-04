Зимняя олимпиада-2026 — как добраться до Милана и Кортины-д'Ампеццо из Украины

Поезд до Милана. Фото: Vokrygmilana.com

С 6 по 22 февраля итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо примут Зимние Олимпийские игры 2026. Это историческое событие, которое превратит всю Ломбардию и Альпы в большую международную спортивную арену.

Сайт Новини.LIVE расскажет, как поклонники спорта могут добраться до Милана и гор Венето и Трентино-Альто-Адидже.

Как добраться до Милана из Украины

Добраться из Украины на Зимнюю Олимпиаду-2026 (Милан — Кортина — д'Ампеццо) можно автобусом, самолетом из соседних стран или поездом.

Самый быстрый способ — перелет в Милан из Кишинева или аэропортов Польши или Венгрии. Рейсы по этим направлениям есть ежедневно.

Автобусы из Киева или Львова также направляются прямо в Милан, но ехать придется до двух суток.

Напомним, что Милан примет ледовые виды спорта и церемонию открытия на стадионе "Сан-Сиро". Если же вы любите горные дисциплины или хотите лично посмотреть и церемонию закрытия — тогда надо ехать в Кортина-д'Ампеццо.

Как добраться из Милана в Кортина-д'Ампеццо

От города Милан до Кортина-д'Ампеццо путь неблизкий — 410 км по автомобильной дороге. Поездка на автомобиле занимает около четырех часов, а варианты с общественным транспортом (поезд + автобус) могут занять около 7-8 часов 45 минут.

Так как Кортина-Д'Ампеццо является совсем небольшим городком, где проживает менее 10 тысяч человек, добраться самолетом туда не получится — аэродрома в городе нет.

Удобнее всего добраться до Кортины д'Ампеццо скоростным поездом до Венеции или Падуи. Из этих городов отправляются специальные автобусы-шаттлы, подвозящие болельщиков непосредственно к спортивным объектам. Билет на всю маршрутную схему выгодно оформить одним бланком на сайте Итальянского государственного железнодорожного перевозчика.

В период соревнований такие поезда будут курсировать с повышенной частотой много раз в день. В городе Тирано также предусмотрена пересадка на олимпийские автобусы, которые развозят зрителей к подъемникам и стадионам.

