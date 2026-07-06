Мандрівниця розповіла, як швидко зареєструватися на рейс Wizz Air

Реєстрація на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Мандрівники часто обирають для польотів угорський лоукостер Wizz Air. Проте варто врахувати, що більшість бюджетних авіакомпаній додаткову плату за реєстрацію на рейс. Щоб не переплачувати, пасажири мають зареєструватися у визначений авіаперевізником термін.

Детальніше про алгоритми check-in розповіла досвідчена туристка dashassk_ в TikTok, передає Новини.LIVE.

Реєстрація на рейс Wizz Air

Пройти check-in на рейс можна як в додатку, так і на сайті Wizz Air. Зокрема, в додатку необхідно обрати "зареєструватися на вашому рейсі".

"Далі ми вибираємо всіх пасажирів, для яких ми плануємо проходити check-in. Після того, як обрали, тиснемо "Далі". Якщо ми все ще не хочемо доплачувати за місця, ми натискаємо "Продовжити з випадковим місцем"", — розповіла мандрівниця.

Після того, як ви заповните дані про багаж, випаде список додаткових послуг. Їх можна прогорнути, натиснувши "Далі".

Наступним кроком вас буде доступна інформація про те, які речі заборонені для перевезення. Ви ознайомлюєтеся з цим списком, прогортаєте вниз та натискаєте "Приняти та продовжити".

"Коли ви побачите кнопку "Показати посадкові талони" і будете бачити біля свого імені номер місця, це означає, що ви успішно пройшли реєстрацію на рейс і тепер у вас є повноцінний квиток. Для того, щоб побачити свій квиток, ви просто натискаєте "Показати посадкові талони", — додала вона.

@dashassk_ УТОЧНЕННЯ👀 У візейр онлайн чекін закривається за 3 годинки бл вильоту!!! Наплутала з райнейр, ай ем соу сорі!!! скоро буде ще відео по RyanAir👀 ♬ оригінальний аудіозапис - Даринка-мандрівниця🌎

Мандрівниця порекомендувала додатково його заскріншотити та зберегти його собі в телефоні.

Для польотів за межі Шенгену, зокрема, з Польщі до Кіпру, то треба буде додатково потрібно ввести паспортні дані, щоб верифікувати свій документ.

"Якщо, наприклад, у вас виникла якась помилка і у вас, наприклад, написано, що вам потрібно підійти на стійку реєстрації, що у вас не дійсний квиток або він світиться сіреньким, не панікуйте, все окей, вам головне пройти реєстрацію", — заспокоїла вона.

Мандрівниця пояснила, що треба буде підійти на стійку реєстрації і працівники додатково перевірять ваші документи. Така процедура не передбачає жодних доплат.

За правилами Wizz Air, доплата стягується лише за реєстрацію в аеропорту, якщо пасажир не встиг заздалегідь процти процедуру на сайті чи в додатку.

Раніше Новини.LIVE розповіли, що Wizz Air додав послугу Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air анонсував нові рейси з міжнародного аеропорту Неаполь в Італії. Маршрути стартували 12 травня 2026 року. Вони з'єднали це популярне італійське місто з Балеарськими островами.