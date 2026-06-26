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Головна Транспорт Мало хто здогадується: якої станції метро в Києві могло не бути

Мало хто здогадується: якої станції метро в Києві могло не бути

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 16:00
Метро в Києві: яку станцію не планували будувати
Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Щодня столичний метрополітен доставляє тисячі пасажирів. Проте мало хто здогадується, яку історію приховують стіни підземки. Зокрема, однієї зі станції взагалі могло не бути — її зведення не планувалося.

Про це повідомляє "ТиКиїв", передає Новини.LIVE.

Чим унікальна станція "Славутич" в Києві

"Славутич" є 34-ою станцією метро Києва, яка розташована на зеленій гілки між станціями "Видубичі" та "Осокорки". насправді станції Славутич могло і не бути, бо її не було в плані будування. 

Станцію відкрили 30 грудня 1992 року разом із "Осокарками", першими станціями Серецько-Печерської лінії на лівому березі Дніпра. 

Це стало важливим кроком у розвитку столичного метрополітену, що з'єднав нові житлові масиви з центром міста. Цікаво, що в початковому проєкті лінії станції "Славутич" не було, її додали до плану лише всередині 1980-х років. 

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Назва станції походить від давньоукраїнського імені Дніпра Славутич. Відповідна тематика відображена в оформленні станції — сині та блакитні тони, металеві конструкції, що імітують водну гладь, та освітлення, яке нагадує зоряне небо. 

@ty_kyiv

Продовжуємо пригоди з історіями станцій Київського метрополітену! Наступна зупинка — «Славутич». Дивіться новий захопливий сюжет! #ТиКиїв #київ #історіякиєва #київськеметро #історіяметро

♬ оригінальний звук - ТиКиїв

Це одна з останніх станцій Київського метро, в оформленні якої брали участь художники. Після 1992 року такі елементи стали рідкістю.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на якому етапі зараз знаходиться будівництво метро на Виноградар в Києві. Зокрема, нині метробудівці переоблаштовують комунікації та готуються до застосування технології мікротунелювання. Такий метод дає можливість не переривати густонаселені райони.

Також Новини.LIVE писали, що активісти запропонували запровадити європейську модель оплату проїзду в Києва. Вони пропонують повністю відмовитись від разових квитків та за європейським зразком встановити часовий тариф у розмірі 20 гривень за поїздку на 45 хвилин та 30 гривень за поїздку на 90 хвилин. Така система має стимулювати населення користуватися громадським транспортом.

Київ метро транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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