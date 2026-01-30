Будівництво Rail Baltica між Вільнюсом і Каунасом — у литовців відберуть 2500 земельних ділянок

Будівництво залізної дороги. Фото: Rail Baltica

Між литовськими містами Вільнюсом і Каунасом буде збудована гілка залізниці у межах проєкту Rail Baltica. Але при цьому литовська влада планує забрати приблизно 2500 земельних ділянок у місцевих мешканців.

Загальна площа вилученої землі складе 1,7 тисячі гектарів, пише Delfi.

Що за проект Rail Baltica

Міністерство транспорту Литви цього тижня зареєструвало спеціальний інфраструктурний план будівництва залізниці. Мова йде про відрізок між Каунасом і столицею, де хочуть прокласти 95 кілометрів нової залізниці європейського стандарту. Зі всіма відгалуженнями загальна довжина будівництва складатиме понад 200 км.

Мова йде про найбільший в історії країн Балтії проект залізничної інфраструктури Rail Baltica, що передбачає будівництво електрифікованої двоколійної залізниці європейського стандарту, що з'єднає Варшаву, Каунас, Вільнюс, Паневежис, Ригу, Пярну та Таллінн.

Земля як розхідний матеріал

Після затвердження плану уряд Литви обіцяє за два роки вилучити щонайменше 279 ділянок. Це майже 450 гектарів, які перестануть бути приватними. Процедуру щодо вилучення цих ділянок проводитиме інженерно-технічна компанія Tyrens Lietuva за 1,43 млн євро.

Земельні ділянки, розташовані на територіях інших муніципалітетів, планується вилучити "для суспільних потреб" окремим рішенням уряду.

У Кайшядорісі, Електренаях, Тракаї, самому Вільнюсі та навколишніх районах процедури стартують у 2028 році.

Де ще заберуть землю під будівництво

Паралельно землю заберуть і на інших відрізках Rail Baltica — причому роботи з вилучення землі планується завершити вже у другій половині цього року.

Наприклад, тільки на Каунаському вузлі та на ділянці від Єси до польсько-литовського кордону для суспільних потреб необхідно вилучити 61,7 га та понад 1,3 тис. га землі відповідно.

