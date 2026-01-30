Строительство Rail Baltica между Вильнюсом и Каунасом — у литовцев отберут 2500 земельных участков

Строительство железной дороги. Фото: Rail Baltica

Между литовскими городами Вильнюсом и Каунасом будет построена ветка железной дороги в рамках проекта Rail Baltica. Но при этом литовские власти планируют забрать примерно 2500 земельных участков у местных жителей.

Общая площадь изъятой земли составит 1,7 тысячи гектаров, пишет Delfi.

Реклама

Читайте также:

Что за проект Rail Baltica

Министерство транспорта Литвы на этой неделе зарегистрировало специальный инфраструктурный план строительства железной дороги. Речь идет об отрезке между Каунасом и столицей, где хотят проложить 95 километров новой железной дороги европейского стандарта. Со всеми ответвлениями общая длина строительства составит более 200 км.

Речь идет о крупнейшем в истории стран Балтии проекте железнодорожной инфраструктуры Rail Baltica, предусматривающем строительство электрифицированной двухпутной железной дороги европейского стандарта, которая соединит Варшаву, Каунас, Вильнюс, Паневежис, Ригу, Пярну и Таллинн.

Земля как расходный материал

После утверждения плана правительство Литвы обещает за два года изъять не менее 279 участков. Это почти 450 гектаров, которые перестанут быть частными. Процедуру по изъятию этих участков будет проводить инженерно-техническая компания Tyrens Lietuva за 1,43 млн евро.

Земельные участки, расположенные на территориях других муниципалитетов, планируется изъять "для общественных нужд" отдельным решением правительства.

В Кайшядорисе, Электренаях, Тракае, самом Вильнюсе и окружающих районах процедуры стартуют в 2028 году.

Где еще заберут землю под строительство

Параллельно землю заберут и на других отрезках Rail Baltica — причем работы по изъятию земли планируется завершить уже во второй половине этого года.

Например, только на Каунасском узле и на участке от Есы до польско-литовской границы для общественных нужд необходимо изъять 61,7 га и более 1,3 тыс. га земли соответственно.

Напомним, ранее мы рассказывали о новых правилах для пассажиров УЗ — кого могут "снять" с поезда в 2026.

Также узнайте о пяти необычных железных дорогах мира, которые поразят каждого.