Київський метрополітен: заробітна плата, яку отримують машиністи

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Навіть попри війну Київ залишається містом заторів. Проте заощадити час в дорозі можна добираючись у справах на метрополітені. Щодня його роботу забезпечують сотні працівників, зокрема й машиністів.

Один з машиністів столичної підземки розповів про свій заробіток блогерці Ангеліні Пичик в TikTok, передає Новини.LIVE.

Які зарплати пропонують працівникам метро в Києві

Машиніст розповів, що працює в столичній підземці вже протягом 15 років. Він переконаний, що це професія, на яку треба йти працювати за покликом серця. Зокрема, він мріяв водити потяги з дитинства.

Він розповів, що на сьогодні середня заробітна плата машиністів столичного метрополітену із досвідом складає 50-60 тисяч гривень.

Проте він попередив, що молоді фахівці отримують дещо менший заробіток, адже оплата праці машиністів залежить від вислуги, від класу, а також від змін (вечірні, нічні чи розривні).

За його словами, зараз машиніст, який нещодавно закінчив курси і працює кілька місяців отримує орієнтовно 40 тисяч гривень на місяць.

Проте фахівець запевнив, що зараз в столичному метрополітені намагаються підняти рівень заробітної плати, щоб більше залучити людей вступати в ряди не лише машиністів, не й інших працівників.

Тим, хто бажає спробувати свої сили та стати машиністом варто врахувати, що в них шестиденний робочий тиждень. Проте їх робоча зміна, як у працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, не може тривати понад 6 годин. Тобто вони працюють 36 годин на тиждень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки людей можуть вмістити станції метро Києва. Зокрема, "Арсенальна", "Печерська" та "Золоті ворота" можуть вмістити орієнтовно 1 500-2 000 осіб. Проте варто зауважити, що підрахунки є орієнтовними, адже в КМДА не надавали відповідної інформації.

Також Новини.LIVE писали про найгарніші станції столичного метрополітену, які варто побачити кожному іноземцю. Завдяки унікальним інтер'єрам, вони закарбовуються у пам'яті. Одна з цих станцій була визнана найкращою іноземними авторитетними виданнями The Daily Telegraph і The Guardian.