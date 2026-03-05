Водіїв без електронної страховки почнуть автоматично штрафувати

Водіїв без електронної страховки почнуть штрафувати. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Уряд України та МВС продовжують цифровізацію сервісів і посилення контролю за безпекою дорожнього руху. З 1 березня водіїв без електронної страховки почали штрафувати автоматично.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укравтопром.

Нові правила для українських водіїв

З березня 2026 року автоматичні комплекси фіксації порушень, які працюють у тестовому режимі, почали порівнювати номерний знак автомобіля з переліком транспортних засобів, зафіксованих у реєстрі МТСБУ.

Якщо в цій базі даних не знайдеться запис про діючий поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, система автоматично зафіксує відсутність страхування як порушення. Навіть якщо водій має паперовий поліс.

Ключові моменти нововведення

Розкажемо про головні моменти нововведення:

перевірка відбувається в реальному часі за номером авто;

паперовий поліс більше не є достатнім доказом — система орієнтується виключно на електронну базу;

штраф за відсутність чинного поліса страхування становить 425 грн (якщо сплатити протягом 15 днів), у разі несплати — подвоюється до 850 грн плюс виконавчий збір.

На першому етапі (тестовий режим) фіксація може відбуватися в комплексі з іншими порушеннями (наприклад, перевищенням швидкості), але в перспективі можлива масова автоматична розсилка постанов виключно за відсутність страховки.

Водії можуть самостійно перевірити наявність свого полісу в базі МТСБУ за номером авто, VIN-кодом або номером договору на офіційному сайті бюро.

Раніше ми повідомляли, що українські біженці в ЄС дуже часто стикаються з несподіваними штрафами через свої водійські посвідчення. Документи залишаються дійсними, але на місцях виникають суперечки з поліцією.

Причина криється в тому, що європейські правоохоронці часто керуються загальними міграційними правилами, не враховуючи статус тимчасового захисту,

Також ми писали, що у Німеччині завершився перехідний період, що дозволяв українцям вільно їздити на авто з українськими номерами. Відтепер громадяни України мають перереєструвати свої транспортні засоби.

Тепер, якщо автомобіль перебуває в країні більш ніж 12 місяців (з моменту в'їзду або отримання захисту), його обов'язково потрібно зареєструвати та отримати німецькі номери. В іншому випадку загрожують штрафи або евакуація транспортного засобу на штрафмайданчик за рахунок власника.