Водители без электронной страховки — какой штраф грозит

Правительство Украины и МВД продолжают цифровизацию сервисов и усиление контроля за безопасностью дорожного движения. С 1 марта водителей без электронной страховки начали штрафовать автоматически.

Новые правила для украинских водителей

С марта 2026 года автоматические комплексы фиксации нарушений, которые работают в тестовом режиме, начали сравнивать номерной знак автомобиля с перечнем транспортных средств, зафиксированных в реестре МТСБУ.

Если в этой базе данных не найдется запись о действующем полисе обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, система автоматически зафиксирует отсутствие страхования как нарушение. Даже если водитель имеет бумажный полис.

Ключевые моменты нововведения

Расскажем о главных моментах нововведения:

проверка происходит в реальном времени по номеру авто;

бумажный полис больше не является достаточным доказательством — система ориентируется исключительно на электронную базу;

штраф за отсутствие действующего полиса страхования составляет 425 грн (если оплатить в течение 15 дней), в случае неуплаты — удваивается до 850 грн плюс исполнительный сбор.

На первом этапе (тестовый режим) фиксация может происходить в комплексе с другими нарушениями (например, превышением скорости), но в перспективе возможна массовая автоматическая рассылка постановлений исключительно за отсутствие страховки.

Водители могут самостоятельно проверить наличие своего полиса в базе МТСБУ по номеру авто, VIN-коду или номеру договора на официальном сайте бюро.

Ранее мы сообщали, что украинские беженцы в ЕС очень часто сталкиваются с неожиданными штрафами из-за своих водительских удостоверений. Документы остаются действительными, но на местах возникают споры с полицией.

Причина кроется в том, что европейские правоохранители часто руководствуются общими миграционными правилами, не учитывая статус временной защиты,

Также мы писали, что в Германии завершился переходный период, позволявший украинцам свободно ездить на авто с украинскими номерами. Отныне граждане Украины должны перерегистрировать свои транспортные средства.

Теперь, если автомобиль находится в стране более 12 месяцев (с момента въезда или получения защиты), его обязательно нужно зарегистрировать и получить немецкие номера. В противном случае грозят штрафы или эвакуация транспортного средства на штрафплощадку за счет владельца.