Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Камеры на дорогах штрафуют водителей — бумажный полис не спасает

Камеры на дорогах штрафуют водителей — бумажный полис не спасает

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 18:14
Водители без электронной страховки — какой штраф грозит
Водителей без электронной страховки начнут штрафовать. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Правительство Украины и МВД продолжают цифровизацию сервисов и усиление контроля за безопасностью дорожного движения. С 1 марта водителей без электронной страховки начали штрафовать автоматически.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укравтопром.

Реклама
Читайте также:

Новые правила для украинских водителей

С марта 2026 года автоматические комплексы фиксации нарушений, которые работают в тестовом режиме, начали сравнивать номерной знак автомобиля с перечнем транспортных средств, зафиксированных в реестре МТСБУ.

Если в этой базе данных не найдется запись о действующем полисе обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, система автоматически зафиксирует отсутствие страхования как нарушение. Даже если водитель имеет бумажный полис.

Ключевые моменты нововведения

Расскажем о главных моментах нововведения:

  • проверка происходит в реальном времени по номеру авто;
  • бумажный полис больше не является достаточным доказательством — система ориентируется исключительно на электронную базу;
  • штраф за отсутствие действующего полиса страхования составляет 425 грн (если оплатить в течение 15 дней), в случае неуплаты — удваивается до 850 грн плюс исполнительный сбор.

На первом этапе (тестовый режим) фиксация может происходить в комплексе с другими нарушениями (например, превышением скорости), но в перспективе возможна массовая автоматическая рассылка постановлений исключительно за отсутствие страховки.

Водители могут самостоятельно проверить наличие своего полиса в базе МТСБУ по номеру авто, VIN-коду или номеру договора на официальном сайте бюро.

Ранее мы сообщали, что украинские беженцы в ЕС очень часто сталкиваются с неожиданными штрафами из-за своих водительских удостоверений. Документы остаются действительными, но на местах возникают споры с полицией.

Причина кроется в том, что европейские правоохранители часто руководствуются общими миграционными правилами, не учитывая статус временной защиты,

Также мы писали, что в Германии завершился переходный период, позволявший украинцам свободно ездить на авто с украинскими номерами. Отныне граждане Украины должны перерегистрировать свои транспортные средства.

Теперь, если автомобиль находится в стране более 12 месяцев (с момента въезда или получения защиты), его обязательно нужно зарегистрировать и получить немецкие номера. В противном случае грозят штрафы или эвакуация транспортного средства на штрафплощадку за счет владельца.

видео водительское удостоверение водители полис автогражданка
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации